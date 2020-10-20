Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1206
ALTIN
483.024
DOLAR
7.8849
STERLİN
10.2099
EURO
9.3124
DG Sivasspor, İspanya yolcusu
Son Dakika
DG Sivasspor, İspanya yolcusu
Bakan Akar'dan önemli açıklama
Son Dakika
Bakan Akar'dan önemli açıklama
Ankara'da FETÖ operasyonu
Son Dakika
Ankara'da FETÖ operasyonu
BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi kaldırıyor
Son Dakika
BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi...

Gazeteci Bekir Coşkun için Ankara'da tören

Ankara'da, hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun'un (75) cenazesi, düzenlenen töreninin ardından Şanlıurfa'ya gönderildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Ekim 2020 Salı 15:48
0 Okunma
Gazeteci Bekir Coşkun için Ankara'da tören

Uzun süredir kanser tedavisi gören gazeteci yazar Bekir Coşkun, önceki gün hayatını kaybetti. Coşkun için Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç, 'memleket hareketi' başlatan CHP eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, çok sayıda gazeteci ile Bekir Coşkun'un eşi Andree ve oğlu Tolga Coşkun ve sevenleri katıldı. Kılıçdaroğlu, Coşkun'un eşi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze namazında önde yan yana saf tutan Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, kısa süre sohbet etti.

Coşkun'un cenaze namazını Ali Sami Paşa Camii imamı Furkan Karaca kıldırdı. Tabutun önüne Coşkun'un son alarak yazılarını yazdığı gazetenin 'Güle güle Bekir abi' manşetli son sayısı konuldu. Namazın ardından Coşkun'un eşi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Coşkun'un cenazesi, sevdiklerinin 'Uğurlar olsun' sözleri ve alkışları eşliğinde Şanlıurfa'ya gönderildi.

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

1945 yılında dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun olarak 1974 yılında foto muhabiri olarak mesleğe başladı. Günaydın, Sabah, Hürriyet, Habertürk, Cumhuriyet gazetelerinde görev yapan Bekir Coşkun, son olarak Sözcü Gazetesi'nde yazılarını kaleme alıyordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bekir CoşkunVefatCenazeTörenGazeteciYazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Baraj gölü yüzeyinde kümeleşen balıklar şaşırttı
Baraj gölü yüzeyinde kümeleşen balıklar şaşırttı
Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal medyası var
Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal medyası var
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans