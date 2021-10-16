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Gaziantep'te arsa satışı

Şahinbey Belediyesi konut imarlı arsayı satışa çıkardı

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
16 Ekim 2021 Cumartesi 12:16
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Gaziantep'te arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Bağlarbaşı, Bülbülzade, Güneykent, K.Kızılhisar, Karataş ve Ocaklar Mahallelerinde bulunan 18 adet konut imarlı arsayı satışa çıkardı.

Söz konusu taşınmazların satış ihalesi 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Saat 13.30’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca yapılacak. İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarflarını istenilen belgelerle birlikte en geç 26 Ekim Salı günü Saat 17.00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
şahinbeyGaziantepArsa Satışı
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