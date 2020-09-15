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Görme engelli kardeşlerin müzik tutkusu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyünde yaşayan görme engelli kardeşler Musa (33) ve Fikriye Daniş (37), 15 yıldır müzik yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle düğünlere gidemeyen kardeşler yetkililerden destek bekliyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Eylül 2020 Salı 09:22
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Görme engelli kardeşlerin müzik tutkusu

Doğuştan engelli olarak dünyaya gelen Musa ve Fikriye Daniş kardeşler, müzik sayesinde karanlık dünyalarını aydınlatıyor. Gittikleri kurslarla kendilerini geliştiren iki kardeş, düğün ve nişanlarda çeşitli müzik enstrümanları çalarak vatandaşların takdirini topluyor. Anneleriyle birlikte yaşadıkları evleri, 3 yıl önce çıkan yangında zarar görünce amcalarına ait toprak eve yerleşen Musa ve Fikriye kardeşler, 15 yıldır ilçede düğün ve nişanlara giderek geçimlerini sağlıyor.

'KARANLIK DÜNYALARINI AYDINLATIYORLAR'

Görme engelli Fikriye Daniş, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hiçbir düğüne gidemediklerini belirterek, “Kardeşimle beraber 15 yıldır müzikle uğraşıyoruz. Hiçbir iş yapamadığımız için düğünlere gidiyoruz. Ancak bu sene pandemi nedeniyle düğünler de yasaklandı. 3 yıl önce evimiz bir yangın nedeniyle yanarak kullanılmaz hale geldi. Şimdi amcama ait toprak bir evde yaşıyoruz. Yetkililerden bize destek olmalarını istiyoruz" dedi.

Birçok müzik enstrümanı çalan Musa Daniş ise, daha önce gittikleri düğünlerde vatandaşların kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Yüksekova'da gittiğim her düğünde hem çalıyor hem söylüyoruz. Pandemi hastalığı nedeniyle bu yıl düğünlere gidemedik. Müzik sevgimizi evimizin bahçesinde sürdürüyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Görme EngelliKardeşMüzik
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