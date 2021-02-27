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İBB’den yarışmaya davet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yarışmaya davet

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Şubat 2021 Cumartesi 17:26
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İBB’den yarışmaya davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması düzenleyecek.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan serbest ulusal, mimarlık yarışmasının katılım şartlarına ulaşmak için tıklayınız
 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/747539/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/istanbul-buyuksehir-belediye-baskanligindan-yarismaya-davet

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
İBBYarışmaDavetIlanYeni Çağrı
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