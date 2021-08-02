Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 41
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1401.98
ALTIN
485.07
DOLAR
8.3527
STERLİN
11.6108
EURO
9.9317
Ticari Servis (S) Plakaları kiraya veriliyor 
Ticari Servis (S) Plakaları...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Personel Alıyor
Ankara Hacı Bayram Veli...
Gazi Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak
Gazi Üniversitesi 14 öğretim...
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile...
Flaş Haber
AZRA’DAN ACI HABER
Kapat

İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Ağustos 2021 Pazartesi 15:59
0 Okunma
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar

RİZE - Türkiye'nin sıcaklardan kavrulduğu yaz aylarında, Rize’nin İkizdere Vadisi'nde yaylalarda soğuk hava nedeniyle evlerde soba yakılıyor, yaylacılar kazak ve mont giyiyor. Serin yaylalar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Türkiye’de yaz sıcakları etkisini gösteriyor. Ülke genelinde sıcak hava dalgasına rağmen Karadeniz yaylaları serin iklimi ile ilgi çekiyor. Rize’nin İkizdere Vadisi'nde yaylalarda ahşap evlerde soğuk hava nedeniyle soba yakılıyor, yaylacılar kazak ve mont giyiyor. Cimil Yaylası'nda yaz aylarını geçirenler, büyük çoğunluğu soğuk ve sisli havalarda evlerinde sobalarda ısınıyor. Serin yaylalar yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Vadiye gelenler, şelaleleri ziyaret ediyor, termal kaplıcada şifa arıyor.  Turistler de günübirlik çıktıkları yaylalarda serin havanın keyfini çıkarıyor.

‘YAZIN KIŞI YAŞIYORUZ’

Cimil Yaylası'nda yaşayan Sebahat Sarı, “Buralar çok serin. Hala yorganlarla yatıyoruz. Her akşam yaylada soba yakıyoruz. Şehirlerde akrabalarımız ‘yandık,piştik’ diyorlar. Ben de onlara havanın ne kadar serin olduğunu anlatıyorum” dedi.

Gülcemal Özer ise "Yaylalar çok serin oluyor, her akşam muhakkak sobamız yanıyor. Geceleri yün yorgan kullanıyoruz. Şehirlerde sıcaktan bunalmış insanlar. Hem buraya gelenler hem de telefonla konuştuğumuz yakınlarımız anlatıyor. Biz de burada yazın neredeyse kışı yaşıyoruz" diye konuştu.

Yaylaya gezmeye gelen Servet Karamahmutoğlu da "Şehir merkezi çok sıcaktı yaylalara çıkalım dedik, giydiğin kazak da sıcak tutmadı burası gerçekten çok soğuk” dedi.

İkizdere’ye gezmeye gelen Binatlı Ustaoğlu ”Biz Hollanda’dan ailece buraya geldik. Buranın doğasından faydalanmaya çalışacağız. Termal sularından şifa arayacağız. Karadeniz’in her tarafı yayla gibi. Sabah uyandığında kuş sesi, dere sesi ile güne başlıyorsun” ifadelerini kullandı.

Turizmci Amaç Ekşi de “İnsanların doğa tatillerini tercih etmelerindeki en önemli sebeplerinden biri yaz sıcaklarında serin yaylalara kavuşmak istemeleri oluyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu sıcak olduğu için o bölgelerden daha çok Karadeniz’in serin yaylaları tercih ediliyor. Turizm sezonu geç başladı ama sezonun uzayacağını düşünüyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İkizdere YaylalarıYazın Sobayla ısınıyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkale yine sele teslim; evler hasar gördü 
Başkale yine sele teslim; evler hasar gördü 
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı
Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor
Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans