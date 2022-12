KAÇOK Derneği Yalova’da

HABER MERKEZİ

YALOVA

Kadınları ve Çocukları Koruma Derneği (KAÇOK) Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Sarı ile Derneğin Başkan Yardımcısı Hazal Karadağ Yurdagül, Yalova’ya gelerek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yalova ziyareti ve lansman programı katılımcılardan ilgi gördü.

Kadınları ve Çocukları Koruma Derneği Yalova temsilcisi Selda Gülçiftçi tarafından ağırlanan konuklar, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Dernek Başkanı Aslı Sarı, kadınların ve çocukların hakları konusunda her türlü çabayı göstermek amacıyla yola çıktıklarını, sorunları iyi bildiklerini, çözüm arayışı için projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Derneğin Yalova temsilciliğini Selda Gülçiftçi önderliğinde aktif bir çalışma içinde olacaklarını belirten Aslı Sarı, ülke genelinde haklar konusunda gereken her türlü çabayı göstermeye kararlı olduklarını ifade etti. Yalova’da gördükleri ilgi ve sinerjiden dolayı memnun olduklarını kaydeden Sarı, İzmir’den başlayan dernek hareketinin ülke çapına yayıldığına da dikkat çekti.

Lasman konuşmasında derneğin faaliyetleri, amacı konusunda bilgiler veren Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Sarı ile Başkan Yardımcısı Hazal Karadağ Yurdagül, “Toplumun önemli bir kesimi olan kadın ve çocukların yaşadıkları her çeşit şiddet ve duygusal, fiziksel, cinsel istismar durumlarında kendilerine hukuksal, psikolojik, gerektiğinde ekonomik destek olmak, sonraki süreçte hayata adapte olmalarını kolaylaştırmak, sosyal entegrasyonlarına katkı sunmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek, bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarla dayanışma ve işbirliğinde bulunarak destek vermek amacıyla kurulmuş bir derneğiz.

Amacımız; toplumun her kesiminde her bireyin, bağımsız ve özgür düşünebilme yeteneğini hak ettiği inancıyla, kadın ve çocuklardan başlayarak, her kesimden her bireyin, eğitim hakkı olduğunu öngörmektedir. Eğitim seferberliğini, gerçekleştirme ve yaşatmada kararlıyız. Eğitim değişimin temellidir. KAÇOK olarak, toplumsal eşitliğin sağlanması ve korunması yolunda taviz vermeden, öncelikle kadın ve çocukların yanında her toplum bireyinin insan haklarını korumak için yola çıktık ve bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. KAÇOK, kadın ve çocukların özgür, bağımsız yaşam alanlarının yaratılması, korunması ve toplum bireyi olarak özgürce yaşam sürmeleri için her alanda görev almaktayız. Kadın ve çocuklar toplumun bireyidir, erkin malı değildir” diye konuştu.

Lansman sunumunun ardından söz alan Kadınları ve Çocukları Koruma Derneği (KAÇOK) Yalova temsilcisi Selda Gülçiftçi, değerli başkanları ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, kadın ve çocukların hakları konusunda Yalova’da da aktif çalışmalar içerisinde olacaklarını söyledi.