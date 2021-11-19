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Kısırlaştırma ve çip taktırma süresi daralıyor

Eskiden yasaklı ırk olan köpekler için kısırlaştırma ve çip taktırma süresi daralıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Kasım 2021 Cuma 12:57
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Kısırlaştırma ve çip taktırma süresi daralıyor

ADANA - ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, eskiden yasaklı ırk diye tabir edilen köpeklere çıkan yasa gereği kısırlaştırma ve mikroçip takma işlemi yapılması için son tarihin 14 Ocak 2022 olduğunu hatırlattı. Köse, "Önceden yasaklı olan bu türler toplanıp barınağa götürülüyor, sahibine de para cezası kesiliyordu. Şimdi kısırlaştırılıp çip takılırsa ömür boyu beraber, mutlu yaşayacaklar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 14 Temmuz’da aldığı karar sonrası 5199 sayılı yasada değişikliğe gidilerek önceden beslenmesi yasak olan ‘Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio’ cinsi köpeklerin 14 Ocak 2022’ye kadar kısırlaştırılıp mikroçip taktırılması şartıyla beslenilebileceği duyuruldu. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bu köpek türlerini besleyen sahiplerine sürenin dolmasına iki aydan az kaldığını hatırlatarak bir an önce köpeklerini kısırlaştırıp onlara çip taktırmaları konusunda uyarıda bulundu.

‘ÜRETİMİ VE TİCARETİ HALA YASAK’

Nihat Köse, bu tür hayvanların üretiminin ve ticaretinin hala yasak olduğunu dile getirdi. Yasa öncesi yasaklı ırk köpek besleyenlerin elinden hayvanlarının alındığını ve barınağa götürüldüğünü hatırlatan Köse, “Üstüne de sahiplerine para cezası kesiliyordu. Bu uygulama kalktı. Şu anda üretmeme koşuluyla besleyebilirler. Ama şartları yerine getirmeliler. Yoksa 11 bin lira para cezasıyla karşılaşırlar. Mutlaka kısırlaştırma ve çip taktırma işlemini bir an önce yaptırsınlar. Bu türler için süre daralıyor. Yasa öncesi hayvanları elinden alınan kişiler bu kanundan yararlanamıyor” diye konuştu.

‘YASA SAYESİNDE KORKUYLA BESLEMEYİ BIRAKTIK’

Beslediği pitbull cinsi köpeği ‘Prenses’i’ kısırlaştırmak ve çip taktırmak için veteriner hekime getiren Berk Öğrük (22) ise bu tür cins köpeklerin bundan önce kötü tanınmasının sebebinin yanlış yetiştiren sahiplerinin olduğunu söyledi. Söz konusu yasasının çıkmasına çok sevindiğini anlatan Öğrük, "Bizi mutlu etti çünkü önceden korkarak besliyorduk. Şimdi yasa sayesinde korkmuyoruz. Kızımı kısırlaştırıp ona çip taktıracağız. Tavsiyem bunu tüm evcil hayvan sahiplerinin yapmasıdır" dedi.

Köpeği kısırlaştıran ve çip takan veteriner hekim Vedat Sürekli ise kısırlaştırmanın hayvanların yaşam kalitesini artırdığını ve bu sayede hayvan dostlarının sahiplerinin yanında ömür boyu mutlu ve rahat yaşayacağını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yasak ırkKısırlaştırmaçip Taktırma Süresi
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