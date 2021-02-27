Laboratuvar malzemesi satın alınacak

İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü laboratuvar malzemesi satın alacak. 24 Mart 2021’de saat 11.00’de İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü’nde yapılacak toplantıda e-teklifler açılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 4 Kısım 170 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/746627/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/laboratuvar-malzemesi-satin-alinacaktir