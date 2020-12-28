Salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı

İlçeye bağlı Akçatekir Mahallesi, serin havası nedeniyle Adanalıların yaz aylarında en çok tercih ettiği yayla olarak biliniyor. Bağlı olduğu Pozantı ilçesinin 20 bin nüfusu olmasına karşın, Akçatekir’in yaz aylarındaki nüfusu ise 33 bin 70 konutla 100 binin üzerine çıkıyor. Havası ve doğal güzellikleri nedeniyle yaz aylarının vazgeçilmez yaylaları arasında yer alan Akçatekir’de, geçen yıllarda ekim ayı sonuna doğru yaylacıların kente dönüşü ile nüfus, 700 kişiye kadar düşüyordu. Ancak, pandemi nedeniyle bu yıl bu sayı değişti.

AKÇATEKİR TARİHİNDE BİR İLK

Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle yayla evi olan binlerce vatandaş bu yıl kente dönmedi. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından yeniden tırmanışa geçen vaka artışları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Akçatekir Mahallesi, tarihinde ilk kez kış aylarındaki nüfusu 10 binin üzerine çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi, mahallenin geçen yıllarda don olayına karşı kestiği suyunu, bu yıl nüfus artışı nedeniyle kesmedi.

ADANA’NIN EN BÜYÜK YAYLASI

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede bulunan mahallelerin Adana’nın yayla merkezi olduğunu belirterek, Akçatekir Mahallesi'nde 33 bin 70 konutun bulunduğunu ve yaz aylarında nüfusun 100 binin üzerine çıktığını söyledi. Akçatekir’in, Adana’nın en büyük yaylası olduğunu söyleyen Başkan Çay, “Pozantı ilçemiz merkez ve köylerle birlikte TÜİK verilerine göre nüfusu 20 bin. Akçatekir Mahallemizde ise yaz aylarında nüfusumuz 200 bini buluyor. Normalde bizim yaylacılarımız eylül ayının 15’inde okulların açılmasıyla beraber, çocukları öğrenci olan vatandaşlarımızın çoğu şehre geri dönüyordu. Yaylada kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ise ekim ayının sonunda dönüyorlardı. Büyükşehir Belediyemiz, geçtiğimiz yıllarda aralık ayından itibaren soğuk ve don olmaması için suları kesiyordu. Bu sene 10 binlerce kişi kente dönmeyince belediyemize suları kestirtmedik” dedi.

KORONAVİRÜS VATANDAŞI YAYLA EVİ YAPMAYA YÖNLENDİRDİ

Pandemi sürecinin başlamasının ardından insanların, apartman hayatının zor ve binaların bir cezaevi olduğunu gördüğünü söyleyen Başkan Çay, "Dolayısıyla bahçeli, müstakil evler cazibe merkezi haline geldi. Pozantı’da bu cazibeden pozitif anlamda etkilendi. Pandemi sürecinin yoğunlaştığı bu dönemde, merkez köylerde yoğun bir şekilde inşaat ruhsatları imzaladık. Birçok Adanalının, Pozantı gibi yerlerde yayla evi yapmak gibi bir cazibesi var” diye konuştu.

GEÇEN YILA ORANLA KIŞ NÜFUSU 15 KAT ARTTI

Önceki yılların kış mevsiminde sadece villalarda kalan güvenlik personelleri ve köylü halkının olduğunu belirten Başkan Çay, “Önceki yıllarda kışın, Akçatekir’de nüfus 700- 800 kişiydi. Bu sene ise kısıtlamaların etkisiyle yayla evi olanların geldiğini görüyoruz. Şu ana kadar hiçbir zaman bu aylarda on binlerce kişinin Akçatekir’de olduğu görülmemiştir” ifadelerini kullandı.

Daha önce kış aylarında vatandaşların olmamasından dolayı marketlerini açmadıklarını söyleyen Esat Öztürk (23), “Şu anda 10 binlerce insan var. İlk defa kış ayında marketimizi açtık” diye konuştu.

30 yıldır fırın işleten Bekir Yılmaz, kış mevsiminde çok az ekmek sattığını ancak bu yıl yaylacıların evlerine dönmemesinden dolayı işlerinin arttığını söyledi.

‘KORONA NE ZAMAN BİTERSE OZAMAN DÖNERİM’

Pandemiden önce her yıl 15 ekimde il merkezine döndüğünü belirten Abdullah Aktaş (57), “Bu sene pandemiden dolayı şehirler çok kalabalık olduğu için dönmedim. Koronavirüs ne zaman biterse ben de o zaman şehre dönerim. Benim gibi düşünen binlerce kişi olduğuna eminim” dedi.