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Şehidin ismi, hatıra ormanında yaşayacak

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2017 yılında şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel'in (22) ismi, memleketi Çorum'da oluşturulan hatıra ormanında yaşatılacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2020 Perşembe 11:21
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Şehidin ismi, hatıra ormanında yaşayacak

ANKARA - 2017 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca, terör örgütü PKK'lıların düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel'in ismi Altındağ Belediyesi tarafından Çorum'da oluşturulan hatıra ormanında yaşatılacak. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şehidin babasının oğlunun adının yaşatılacağı bir hatıra ormanı talebinde bulunduğunu kaydederek, "Kendi memleketleri olan Çorum'da, Bayat ilçesi Evciiçi köyünde, yaklaşık 1,5 dönüm bir alan belirlendi. Biz de Altındağ Belediyesi olarak bu alana 200 adet çam ağacı diktik ve şehidimizin isminin ölümsüz olacağı tabelamızı astık. Daha 22 yaşında toprağa verdikleri evlatlarının isminin böylesine güzel ve anlamlı bir yerde yaşatılması, ailesinin en büyük dileğiydi. Bu dileği yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.


DHA

Anahtar Kelimeler:
Jandarma Er Muhammed Furkan DemirelŞehidin IsmiHatıra Ormanında Yaşayacak
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