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Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor 

ANKARA'da, 18 gün önce evlenen hemşire Sevginur Aktaş (22) polis eşinin tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. GATA'da yaşam mücadelesi Sevginur Aktaş'ın intihara teşebbüs ettiğini öne süren eşi polis memuru Müslüm Aktaş (27) tutuklandı. Sevginur Aktaş'ın annesi Ayfer Ayçiçek, "Kızım gibi niceleri öldü, yalvarıyorum hakkımı savunun" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:02
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Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor 

Olay, 13 Eylül Pazar günü Keçiören ilçesinde meydana geldi. Sevginur ile Müslüm Aktaş çiftinin evinde silah sesi duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Sevginur Aktaş'ı silahla başından vurularak yaralanmış halde buldu. Polis ekipleri, eşinin intihar ettiğini öne süren Müslüm Aktaş’ı gözaltına alırken, kanlar içinde kalan Sevginur Aktaş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla GATA hastanesine kaldırıldı. Sevginur Aktaş’ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan polis memuru Müslüm Aktaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

'BENİM KIZIM HAYATTA SİLAH KULLANAMAZ'

Öte yandan, hastanede doktorlardan iyi haber bekleyen Sevginur Aktaş'ın acılı babası Neşet Ayçiçek, "Kızımla geçen sene tanışmışlar. Kızım benden müsaade isteyerek onunla evlendi. Yüzüğü taktıktan bir süre sonra anlaşamadıklarını öğrendim. Kızımı sürekli tehdit ediyordu. Daha yeni evlendiler, 9 gün tatil yaptılar. Tuttukları evde sadece 4 gün yaşadılar. 4 günde bir insan bir insana bunu nasıl yapar. Ben kızımın bana döneceğini biliyordum ama senaryonun böyle olacağını, yoğum bakıma düşeceğini bilmiyordum. Aylarca kızıma yalvardım bu adam ile evlenme diye ama dinletemedim. Kızım Cumartesi günü bizi arayıp yanımıza geleceğini söylemişti. Bugün gidip komşularıyla görüştüm. Bir komşu, 'Yatak odalarımız bitişik. Yarım saat kavga ettiler. Kızın bağırıyordu, 'aç kapıyı gideceğim' diyordu. Silah sesini duyunca hepimiz çıktık ama kızın vurulmuştu' dedi. İşin ilginç tarafı, kızım tüm kıyafetlerini ve ayakkabısını giymiş çantasını hazırlamış o gün. Kızıma o adamın gücü yetmezdi. Sadece vurarak durdurabilirdi, oda onu yaptı. Benim kızım hayatta silah kullanamaz. Kızımı öldürmeye sıkmış resmen, kurşun yüzünden girmiş arkadan çıkmış" diye konuştu.

'YALVARIRIM HAKKIMI SAVUNUN'

Ayrıca Aktaş'ın annesi Ayfer Ayçiçek, "Kızımı sürekli tehdit ediyordu. Kızım bize gelmek istiyordu, oda izin vermemiş. Kızımda evden çıkmaya çalışmış ve tartışma çıkmış. Komşularda buna şahit. Bir süre sonra evde silah sesi duymuşlar. Kızımın intihar etmesinin imkanı yok. Kızım bıçak bile kullanamaz. Silahı kızımın ağzına dayamaya çalışınca kızımda kafasını çekmiş o sırada kurşun yüzünden girmiş arkadan çıkmış. Kızım gibi niceleri öldü, yalvarıyorum hakkımı savunun" dedi.

Polis memuru Aktaş'ın yüzündeki ize rağmen polis olduğunu belirten Ayçiçek çifti, kızlarının bileklerinde kesik olduğu iddialarını da yalanladı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sevginur AktaşYaralıSilah
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