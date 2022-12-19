Sokaktan çipsiz sahiplenmede ceza yok

ANKARA - Kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kayıt altına alınması süresi, yılbaşında dolacak. Yılbaşından sonra sokaktan sahiplenilen kimliksiz hayvanlar, belediye barınaklarına başvuru yapılarak, Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS) üzerinden oluşturulan 'sahiplendirme belgesi' ile ceza uygulanmadan Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydedilebilecek.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 26 Şubat 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle evcil kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılıp, kimliklendirilmesi için verilen süre, 31 Aralık'ta sona erecek. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara, 5199 sayılı kanun kapsamında 1634 TL ceza uygulanacak. İl, ilçe müdürlüklerine ya da bakanlıkça yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yapılarak hayvanlar kayıt altına aldırılabiliyor. Sürenin dolmasına 10 gün kala ülke genelinde şimdiye kadar yaklaşık 800 bin ev hayvanı kimliklendirildi.



CEZA UYGULANMADAN ÇİP TAKILACAK



Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yılbaşından itibaren sahipli kedi ve köpekler, 6 aylık yaşa kadar ceza uygulanmadan kayıt altına alınmaya devam edilecek. 6 aylıktan büyük kedi ve köpekler ise il, ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacak. Yılbaşından itibaren sokaktan sahiplenilen kimliksiz hayvana mikroçip taktırılmak istendiğinde cezai müeyyide uygulanıp uygulanmayacağı da netleşti.



Buna göre, sokaktan sahiplenilen kimliksiz hayvanlar ceza uygulanmadan kimliklendirilecek. Hayvan barınaklarına başvuru yapılarak HAYBİS üzerinden oluşturulan 'sahiplendirme belgesi' ile ceza uygulanmadan mikroçip takılıp, kimliklendirilen hayvanlar, PETVET'e kaydedilecek.



ÇİPSİZ HAYVANLAR TEDAVİ EDİLECEK



Kimliklendirilmeyen hayvanların veterinerler tarafından tedavilerinde de kısıtlama olmayacak. Bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısıtlamaya tabi olmadan tedavi edilecek. Mikroçip takılmayan hayvanların tespiti, el terminalleri (mikroçip okuyucular) ile yapılacak. Herhangi bir aşı ya da tedavi uygulaması sırasında mikroçip bulunmadığı tespit edilen ev hayvanları, il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilecek ve sahibine para cezası uygulandıktan sonra mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacak.



Öte yandan ​'pet shop' olarak bilinen evcil hayvan mağazalarında kedi ve köpek satışı yasaklanmıştı. Katalog üzerinden çiftlik gibi doğal ortamdan satışı yapılan hayvanlar da çip takılarak sahibine teslim edilecek.