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Spil Dağı'nda orman yangını

Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
06 Haziran 2021 Pazar 16:53
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Spil Dağı'nda orman yangını

MANİSA, (DHA)

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Spil Dağı Milli Parkı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Spil Dağı'nın, Yunusemre ilçesi Kaynak Mahallesi'nin üst kısmında, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında 10 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaYunusemreSpil Dağı Milli Parkı
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