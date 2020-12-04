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“Temiz su için birlikte koştular”

Her seferinde farklı bir kalkınma hedefi temasıyla koşan ampute milli futbolcu ve paralimpik atlet Burak Abacıoğlu'na, Dr. Öğr. Üyesi Nevruz Berna Tatlısu ve 2021 Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Elif İldem eşlik etti. 17 dakika 17 saniyelik koşu, bu kez temiz su için yapıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Aralık 2020 Cuma 11:44
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“Temiz su için birlikte koştular”

İSTANBUL - 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel amaçlara dikkat çekmek amacıyla İstanbul’un farklı sembolik lokasyonlarında 17 dakika 17 saniyelik kısa koşular gerçekleştiren ampute milli futbolcu ve paralimpik atlet Burak Abacıoğlu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 'Temiz Su ve Sanitasyon' konusu için projede yer alan akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Nevruz Berna Tatlısu ile bir araya geldi.
 

“KÜRESEL ÖLÇEKTE SU KITLIĞI YAŞANABİLİR”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nevruz Berna Tatlısu, “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri dikkate alınmadığı takdirde küresel ölçekte su kıtlığı yaşanacak ve temiz suya erişim çok zor olacak. Güvenli içme suyu, açık alanlardaki dışkılamanın boyutu, su kalitesi, atık su yönetimi, su kullanımında etkinliğin artırılması, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere su ve sanitasyon desteğinin artırılması, yerel halkı bilinçlendirmenin desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
 

Gerçekleştirilen koşu hakkında konuşan ampute milli futbolcu ve paralimpik atlet Burak Abacıoğlu ise şöyle konuştu:

“Haliç Sahili’nde Dr. Öğr. Üyesi sevgili Nevruz Berna Tatlısu ve İBB SK milli sporcusu, klinik psikolog ve 2021 Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Elif İldem ile 17 dakika 17 saniye koştuk. Dr. Öğr. Üyesi Nevruz Berna Tatlısu ve Elif İldem’e farkındalık projeme verdikleri destekler için çok teşekkür ediyorum.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
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