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TİGEM'den büyükbaş hayvan satışı

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
16 Ekim 2021 Cumartesi 12:21
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TİGEM'den büyükbaş hayvan satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 141 baş reforme sığırı açık artırma ile 14 parti halinde satacak. 

Siyah Alaca ırkı reforme erkek sığırların satışına ilişkin ihale 25 Ekim 2021 günü Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde ihale 01 Kasım 2021 tarihinde aynı yer ve şartlarla tekrar yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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TİGEMBüyükbaş HayvanSatışIhaleYeni Çağrı
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