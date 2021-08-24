TSE araç kontrol merkezi kiraya verilecek

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olmak üzere; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için Ankara'da TSE (Araç) Kontrol Merkezine ait gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve 31 Ocak 2023 tarihine kadar bu tesisin işletilmesi işi ihale edilecek.

TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde, tadilat görmüş araçların fiili ve dosya kontrolleri, karayolu uygunluk, montaj faaliyetleri, ambulans ve acil sağlık araçları ilk/periyodik Ek-C belgesine dair faaliyetler, ADR taşıt/araç uygunluk faaliyetleri, yaş sebze ve meyve taşıyan frigorifik araçların kontrolü, atık taşıyan araçların incelemeleri, vb. işlemler gerçekleştiriliyor

İhale, 7 Eylül 2021 tarihinde saat 10.30’da Türk Standardları Enstitüsü Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar Ankara adresinde, kapalı teklif usulü ile yapılacak.

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