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Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları bölgesinde, sonbahar mevsimiyle sararıp, dökülen ağaç yaprakları, görsel güzellik oluşturdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Kasım 2020 Cuma 14:41
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Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği

BURSAİnegöl ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Oylat Kaplıcaları bölgesinde ve Oylat yolunda bulunan şeftali, armut, meşe, ıhlamur, kestane, gürgen ve çınar ağaçlarının yaprakları, sonbahar mevsimiyle sararıp, döküldü. Bursalı fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı ise hayranlık oluşturan doğadaki renk cümbüşü ile doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Oylat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Öz, sonbaharla Oylat’a gelen yerli ve yabancı turistlerin unutulmaz tatil geçirdiklerini söyledi. 'Güvenli sağlık turizmi' belgesi kapsamında TSE tarafından her ay düzenli olarak Covid-19 tedbirlerinin üst düzey uygulamaya alındığını anlatan Öz, "Müşterilerimizin sağlığı açısından tesislerimizde koronavirüs tedbirleri üst seviyede tutuluyor. Bölgemizin şifalı suyunu anlatmaya gerek yok. Oylat anlatılamaz, yaşanır. Oylat’a gelen müşterilerimiz 40,5 derece kaynağından çıkan, zengin mineralli kaynak suyu ile şifa bulurken, bol oksijenli bölgemizde sonbaharı doyasıya yaşıyorlar. Ağaç yapraklarının oluşturduğu renk şöleni sayesinde konuklarımız unutulmaz bir tatil geçirmelerine fırsatı yakalamış oluyorlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Turizm Cenneti OylatBursaİnegölSonbahar Güzelliği
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