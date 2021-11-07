Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,583.59
ALTIN
566.01
DOLAR
9.68
STERLİN
13.11
EURO
11.27
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Borsa aracılık eğitimi ve sınavına ilişkin duyuru
Borsa aracılık eğitimi ve...
Müfettiş yardımcısı alınacak
Müfettiş yardımcısı alınacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...

UCİM FARKINDALIK İÇİN İSTANBUL MARATONU'NDA!

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği, 7 Kasım 2021 tarihinde, değerli sanatçılarımızın da katılımları ile N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nda koştu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
07 Kasım 2021 Pazar 12:30
0 Okunma
UCİM FARKINDALIK İÇİN İSTANBUL MARATONU'NDA!

ASLI M. SARI

İSTANBUL

Çocuk ihmal ve istismarı konusunda her daim toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği,  7 Kasım 2021 tarihin de değerli sanatçılarımızın da katılımları ile N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nunda koştu. İstanbul Maratonu öncesinde birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından, çocuk ihmal ve istismarını önleme farkındalığı için İstanbul Maratonu’na katılma ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ne destek olma konusunda çağrıda bulundu.


Uraz Kaygılaroğlu, adL, Berkan Karabulut, Burcu Binici, Didem Soydan, Necip Memili, Tuğrul Tülek, Alara Bozbey, Tanem Sivar, Damla Sönmez, Melikşah Altuntaş, Eylül Su Sapan, Emircan İğrek, Burak Deniz, Suna Aydın, Anıl Altan, Pelin Akil, Seray Kaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aybüke Albere, Janset Paçal, Berk Atan, Esra Kızıldoğan, Deniz Tansel Öngel, Seda Bakan, Ayşe Tolga, Selin Yağcıoğlu, Esra Bilgiç, Berkay Şahin, Fatma Toptaş, Aslı Tandoğan, Burç Kümbetlioğlu, Deniz Işın, Doğu Demirkol, Erdem Kaynarca, Fezi Altun, Defne Kayalar, Mehmet Dinçerler, Melda Aygin, Semiha Bezek, Tuvana Türkay çocuk ihmal ve istismarına dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ile birlikte N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nunda koştular.

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği
A: Alsancak Kültür Mah. 1383. Sk. No:7 35220 Konak/İZMİR
T: O (232) 403 22 20

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 07.11.2021 12:33
Anahtar Kelimeler:
FarkındalıkİSTANBUL MARATONUçocuk IstismarıUCIM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı Ile Mücadele DerneğiYeni ÇağrıASLI M. SARIUCİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
"GELECEĞE NEFES"
"GELECEĞE NEFES"
'Zeytinyağlı yiyemem aman, diyerek bu millete yıllarca zeytinyağını yedirmediler'
'Zeytinyağlı yiyemem aman, diyerek bu millete yıllarca zeytinyağını yedirmediler'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans