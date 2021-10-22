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Ünlü İş İnsanı Rizgar Sak Dünyada Geneli Google’da En Çok Aranan İsimler Arasında Yer Aldı

Ünlü iş insanı Rizgar Sak, Dubai başta olmak üzere Londra, Katar ve Körfez Arap ülkelerinde elde ettikleri başarılardan sonra şimdi de dünyaya açılıyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Ekim 2021 Cuma 19:35
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Ünlü İş İnsanı Rizgar Sak Dünyada Geneli Google’da En Çok Aranan İsimler Arasında Yer Aldı

İSMAİL GÖKGEZ


İSTANBUL

Londra, Amerika ve dünyanın birçok ülkesinde şubeler açmaya hazırlanan Dives Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rizgar Sak ekonomiye en çok katkı sağlayan iş insanları listesinde üst sıralarda yer aldı. Ekonomistlerin dikkatinden kaçmayan Sak, yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle de başarılarını taçlandırmayı misyon edinmiş.
 
Ünlü İş İnsanı Rizgar Sak, CZN Burak ve Dives Holding’e bağlı bir çok marka ile Dubai, Katar başta olmak üzere Körfez Arap ülkelerinde elde ettikleri başarılardan sonra dünya genelinde ilgi odağı haline geldi. Eylül 2021’de Google’da en çok arananlar listesinde yer alan başarılı iş insanı Rizgar Sak aynı zamanda Dives Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Dubai’de yaptığı başarılı işlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Rizgar Sak Londra başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde şubeler açmaya hazırlanıyor.
 
Ünlü iş insanı Rizgar Sak; ‘’Dünya geneline baktığımız zaman işsizlik oranı her geçen gün artmakta. Dünyanın birçok ülkesinde şubeler açmaya hazırlandığımız bu süreçte, işsizliğe bir nebze de olsa çözüm olmak adına bazı alanlara tecrübeli olmasa bile şirket içi personel yetiştirme programıyla personel alımı yapacağız. Yeni meslek edindirerek tecrübe kazandıracağımız kişilerden iyi personeller oluşturarak hem meslek edindirmiş hem de işsizliğe alternatif çözüm getirmiş olacağız’’ dedi.
Rizgar Sak; ‘’Google’da en çok arananlar listesinde olmak gurur verici. Yaptığımız her başarıyı sosyal sorumluluk projeleriyle taçlandırmak en büyük misyonumdur’’ dedi.
 


DİVES Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rizgar Sak Kimdir?
 
20 Ekim 1976 doğumlu olan Rizgar Sak, 1995’li yılların sonundan itibaren Erbil'de faaliyet gösteren aile şirketi aracılığıyla yeme-içme ve halı ticareti, gayrı menkul ve lojistik sektörünün içinde yer almaktadır.
Kariyerine 1995 yılında kardeşleriyle birlikte aile şirketini devralarak, küresel olarak büyütme ve şubelerini daha da genişletme vizyonuyla başladı. İlerleyen yıllarda gayrimenkul, ticaret, lojistik, otel yönetimi, müşteri hizmetleri gibi çeşitli sektörlerde ve Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olarak faaliyet göstermeye devam etti.
 
Sak, Dubai'nin önde gelen yiyecek-içecek şirketlerinden biri olan ve CZN Burak markası için kilit bir pazar olan Körfez Arap Ülkeleri coğrafyasında büyüme vizyonuyla 2020'de Dives Holding' i kurdu.
Kurumsal sosyal sorumluluğa gönülden inanan Sak, yüksek potansiyelli öğrencileri destekleyerek, eğitime ağırlık vererek, sosyal açıdan daha bilinçli bir iş modeli oluşturmaya yönelik birçok hayır projesinde yer aldı. Çeşitli yardım kuruluşlarına düzenli gıda bağışlarının yanı sıra burslarla da bu bilinci sürekli olarak pekiştirdi.
Rizgar Sak, Dives Holding'de başkan olarak yaptığı yeni çalışmayla, kariyeri boyunca vaat ettiği aynı değerleri paylaşan popüler markaları şirket bünyesine katarak toplulukların yararlanabileceği daha sürdürülebilir bir iş modeline de zemin hazırlıyor.
Sak'ın hizmet sektörü deneyimi, onun rekabet gücünü artırdı ve Dives Holding'i bölgedeki önemli oyunculardan biri haline getirdi.
Üç çocuk babası olan Sak, boş zamanlarında yüzme, doğa sporları ve diğer açık hava aktivitelerinden hoşlanıyor.

İNSTAGRAM ADRESİ @rizgarsak

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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