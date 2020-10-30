Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1127
ALTIN
498.315
DOLAR
8.2740
STERLİN
10.7017
EURO
9.6641
MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 8 terörist etkisiz hale...
PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Son Dakika
PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam...
Berde’yi ateşe tutan ‘Smerç’ imha edildi
Son Dakika
Berde’yi ateşe tutan ‘Smerç’ imha...
2 işçi akıma kapılıp yaralandı 
Son Dakika
2 işçi akıma kapılıp yaralandı 

Yağda kızartılan balık, proteinini kaybediyor

Mersin'de Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Züleyha Kaplan, balıkların, yağda kızartılınca proteinini kaybettiğini ve besin değerinin düştüğünü belirterek, fırın, ızgara veya buğulama yöntemlerini önerdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ekim 2020 Cuma 10:03
0 Okunma
Yağda kızartılan balık, proteinini kaybediyor

1 Eylül itibari ile denizlerde av sezonunun açılmasıyla tezgahlar balıkla doldu. Vatandaşlar, ucuz ve taze balık yemenin keyfini yaşarken, uzmanından da uyarı ve öneri geldi. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Züleyha Kaplan, balık alırken gözlerinin ve derisin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Balık alırken dikkatli olunması yönünde uyaran Kaplan, "Balık alırken gözlerine bakmamız lazım. Gözlerinin parlak ve canlı olması lazım. Solungaçlarının kırmızı, pullarının sert olması gerekli. Balığı muayene etmeliyiz. Sert kısmına bastırdığımızda çökme meydana gelmiyor veya hemen düzeliyorsa o balık tazedir. Balığın kafasını hafif kaldırdığımızda kuyruğu da hafif dik oluyorsa o balık tazedir. Taze balık kokmaz, balığın kokmadığına dikkat etmeliyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay almış ürünleri satın alalım. Ezilmiş, şişmiş balık konservelerini tercih etmeyelim" dedi.

'BALIK, KENDİSİ KADAR YAĞ ÇEKER'

Balığın doğru pişirilmesi konusunda da tavsiyelerde bulunan Kaplan, "Evde pişirilirken una bulanıp yağda kızartılır ama biz bunu çok tavsiye etmiyoruz. Balık, protein yönünden zengin olduğu için yağda kızartılınca proteinini kaybeder ve besin değeri düşer. Balık kendisi kadar yağ çeker ve bu da kalori miktarının artmasına neden olur. Bu yüzden ya fırında ya buğlama ya da tavada/ızgarada yağsız şekilde pişirmeliyiz. Yanına birçok garnitür koyabilirsiniz" diye konuştu.

'BALIK TAZEYSE SÜT ÜRÜNLERİYLE TÜKETİLEBİLİR'

Balığın taze olması halinde süt ürünleri ile tüketilebileceğinin bilgisini veren Kaplan, şu önerilerde bulundu:

"Balığın yanında genellikle gazlı içecekler tercih ediliyor ama biz onları çok önermiyoruz. Yanında limonlu soda tüketilebilir. Toplumda balıkla yoğurt bir arada tüketilmez diye bir algı var ama balık taze ise yoğurtla ya da süt ürünü ile tüketebilirsiniz. Ama balık taze değilse süt ürünleri ile tüketilmesini tercih etmiyoruz."

'KÜÇÜK BALIKLARI KILÇIĞIYLA TÜKETİN'

Hamsi gibi küçük balıkların kılçığı ile tüketilmesini tavsiye eden Kaplan, şunları söyledi:

"Çünkü kılçığında bol miktarda kalsiyum ve fosfor var. Bu da kemik sağlığı için önemli olacaktır. Kış aylarında balık tüketmeye dikkat edelim çünkü balıkta D vitamini var. Biz güneşten aldığımız D vitaminin balıktan sağlayabiliriz. Balık hayvansal içerikli bir ürün olduğu için protein yönünden zengin bir ürün. Hazırlama süreci zahmetli olduğu için çok tüketmiyoruz ama her yaşta balık tüketmemiz gerekiyor. Haftada iki ya da üç gün balık tüketilmesini tavsiye ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkYağKızartmaDiyetisyen Züleyha Kaplan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rizeli gençler, derelerini çöplerden arındırdı
Rizeli gençler, derelerini çöplerden arındırdı
Üç kardeş, 54 günde koronavirüsten hayatını kaybetti
Üç kardeş, 54 günde koronavirüsten hayatını kaybetti
“Okul öncesi çocuklar fotoğrafı mobil cihazlarla çekiyor”
“Okul öncesi çocuklar fotoğrafı mobil cihazlarla çekiyor”
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans