Yerli keçi varlığı 5 milyondan 12 milyona yükseldi

ANKARA - TÜRKİYE'de 2009'da 5 milyona gerileyen yerli keçi varlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan ıslah projeleri ile 12 milyona yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2002'den bugüne hayvancılık sektöründeki desteklerin tarımsal destek içindeki payını yüzde 4,4'ten yüzde 25'e çıkardık. Çok şükür bu desteklerin ve uygulamaların güzel sonuçlarını görüyoruz" dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce (TAGEM), 2005 yılında keçi ve küçükbaş hayvan varlığının arttırılmasına yönelik başlatılan 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' (HEKIP), bugün itibarıyla 56 ildeki 165 alt projede, 1 milyon 39 bin 500 baş anaç hayvan için aktif olarak uygulandı. Program kapsamında, 2005-2022 yılları arasında besicilere toplam 37 milyon 990 bin 432 TL destekleme ödemesi yapıldı. Sadece 2022 yılında ise 8 milyon 769 bin 750 TL ödendi. Türkiye'de 2009 yılında 5 milyon olan keçi sayısı, yapılan desteklemelerle 2021 yılında 12 milyona ulaştı.



Ayrıca, 2022 yılında yayımlanan 'Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'ne göre, programa 58 alt proje daha ilave edilerek, 223 alt proje ile toplam 1 milyon 404 bin 900 baş anaç küçükbaş hayvanın projede yer almasına karar verildi. Program kapsamında yerli keçilerde proje sayısı da 10 alt proje daha ilave edilerek 2022 yılında 47 alt proje çıkarıldı. Böylece 296 bin 100 baş anaç yerli keçi ıslah programına alınmış oldu. 2022 yılında başlayacak olan 10 alt proje; Burdur, Adana, Bingöl, Edirne, Isparta, Mersin (2), Şırnak, Osmaniye, Hatay illerinde uygulanacak.



HEM ISLAH HEM KORUMA



Ankara keçisi, kıl keçisi, Honamlı keçisi, Kilis keçisi, Maltız keçisi, Şam keçisi ve Türk Saaneni keçisi ırkları da HEKIP kapsamında yer alıyor. Islah çalışmaları ile beraber aynı zamanda az sayıda hayvan varlığına sahip olan Kilis keçisi, Honamlı keçisi, Abaza keçisi, Kaçkar keçisi, Ankara keçisi, Halep keçisi ve mahalli keçi ırkları da proje kapsamında koruma altına alındı. Türkiye'nin keçi yetiştiriciliğinde bu projeler sayesinde yakın bir zamanda damızlık merkezi haline geleceği ve kendi coğrafyası ile beraber yakın çevresindeki bölgelerde kırsal kalkınmayı desteklemek adına damızlık ihracatı yapabilecek seviyeye geleceği belirtildi.



BAKAN KİRİŞCİ: VERİMLİLİĞİ VE SAYIYI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ



Konuyla ilgili yazılı açıklamaya yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvansal üretimi daha ileri bir noktaya taşımak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, çiftçiyi 'Sen üret yeter' mottosuyla desteklediklerini ifade etti. Islah konusunda yapılan çalışmalara ivme kazandırmak için verilen desteklerin kapsamının genişletildiğini kaydeden Kirişci, "Islah çalışmalarımızla verimliliği ve sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Hayvan ıslahında kayıtlılık, doğru, güvenilir ve kullanılabilir verilerin oluşturulması son derece önemli. Toplanan bu veriler, ülke hayvancılığının gelişimine katkı sağlaması açısından hayati önem taşımaktadır. 2002'den bugüne hayvancılık sektöründeki desteklerin tarımsal destek içindeki payını yüzde 4,4'ten yüzde 25'e çıkardık. Çok şükür bu desteklerin ve uygulamaların güzel sonuçlarını da görüyoruz" dedi.



Küçükbaşta 2005, mandada 2011 yılından beri HIKEP'i başarıyla uyguladıklarını vurgulayan Kirişci, küçükbaş ıslah projesiyle yıllık 500 bin baş üstün vasıflı damızlık materyalin sektöre kazandırıldığını bildirdi.