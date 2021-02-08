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Yeterli kar yağmayınca, Salda'da kayak sezonu açılamadı

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'nde yeterli kar yağışı olmayınca bu yıl sezon başlamadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Şubat 2021 Pazartesi 10:01
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Yeterli kar yağmayınca, Salda'da kayak sezonu açılamadı

Yeşilova ilçesi Eşeler Dağı Tınaztepe mevkiinde bulunan Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi bu yıl kış aylarında en yalnız günlerini yaşıyor. Merkeze yeterli kar yağışı olmayınca sezon açılamadı. Pistlerin olduğu bölgede 5 santim civarında kar bulunurken, çocukların kızaklarla kaydığı bölümde ise hiç kar bulunmuyor. Geçen yıl bu dönemde cıvıl cıvıl olan merkezde şimdi sessizlik hakim.

Bölgeyi ziyarete gelen Harun Sivrikaya, "Geçen yıl çocuklarımızla gelmiş ve burada güzel vakit geçirmiştik. Bu yıl maalesef yeterli kar yağışı olmaması üzücü. Burası bana göre Uludağ'dan daha güzel" dedi.

Kent merkezine 77 kilometre, Salda Gölü'ne 17 kilometre uzaklıkta olan Salda Kayak Merkezi'nde, en uzunu 1600 metre, en kısası 500 metre olan 5 pist, 860 metrede zirveye ulaşan iki kişilik teleski bulunuyor. 5-10-15-20 kilometre kayaklı koşu ve biatlon yapmaya müsait araziye sahip olan merkezde kafeterya hizmetinin yanında 20 yatak kapasiteli bir otel de bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SaldaBurdurYeşilovaKayakKayak MerkeziKışKar
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