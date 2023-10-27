Fenerbahçe için unutulmaz bir UEFA Avrupa Konferans Ligi deneyimine tanık olduk.

Yedekbahçe, sahaya çıkarken, 90 dakikanın nasıl geçeceğini kestirememiştik ve bu kesinlikle bir stres bombardımanıydı. Üstelik, bu maçta Fenerbahçe'nin geçtiğimiz senelerdeki ruhunu yeniden canlandığına tanık olduk ve bu taraftarı korkuttu.

Oyuna gelince, İrfan Can Kahveci'nin pas ustalığını tanımak için yıllarca beklemişiz gibi hissettik. Verdiği muhteşem paslar, etkileyici güveni ve benzersiz paslaşma tekniği ile dikkat çekiciydi. 100. maçına ulaşmasının ardından, İrfan Can'a daha nice 100 maçlar dileriz.

Miha Zajc, 2 muhteşem golle parladı. Futbolcu, futbolla bağ kurma konusunda zaman zaman sıkıntı yaşasa da, bugün sahada parlak bir performans sergiledi. En azından 3 puana desteği yenilir yutulur değil.

Sadece 10 dakika sahada olması bile tüm sonucu değiştirmeye yeten Sebastian Szymanski, takıma büyük katkı sağladı. Hızı ve atak yapma yeteneğiyle, kısa sürede etkisini hissettirdi.

İrfan Can Eğribayat, 8 kurtarışla maçı tamamladı. Talihsiz bir gol yese de, kendi kalesine gol atabilecek bir oyuncumuzun olabileceğini düşünmek pek mümkün değil.

Rakip, saldırgan ve istekliydi. Bu maçı kazanmak kesinlikle kolay değildi, ancak önümüzdeki zorlu maçlara daha fazla umutla bakıyoruz.

Crespo'nun pozisyon almakta zorlandığı, Batshuayi'nin ise önde kaybolduğu gözlemleri ilginç bir gelişme. Takımın ilerleyen dönemde nasıl bir form yakalayacağını görmek heyecan verici. Yedekler kesinlikle kötü değil ama canlandırılması ve kalitelerinin hatırlatılması şart!

Sonuç olarak, Fenerbahçe'nin ülke puanına katkı sağlayan tek takım olarak uluslararası arenada temsil etmeleri, her bir Türk kulübünün değerini arttırıyor. Bu maçın ardından kulüp adına yüksek sesle "Atatürk" haykırışları, büyük bir gurur kaynağıdır. Fenerbahçe, yeni zaferleri yaşatarak yoluna devam ediyor. Temsilcimize başarılar dileriz.