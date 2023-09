İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding'in Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) iş birliğiyle küresel ölçeğe taşıdığı fırsat eşitliği temelli uygulama ve projeleri, BM Genel Merkezi'ndeki özel oturumda tüm dünyaya örnek gösterildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında düzenlenen "Kadın Girişimcilerin Küresel Ölçekte Güçlendirilmesi" başlıklı özel oturum, New York'ta gerçekleştirildi. Yıldız Holding'in stratejik ortakları arasında yer aldığı UN Women tarafından düzenlenen etkinlik, küresel düzeyde fırsat eşitliği konusunda çalışan çok sayıda kanaat önderi ve kuruluşu bir araya getirdi.



Başta finansmana erişim olmak üzere kadın girişimciliğinin önündeki engellerin ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı etkinlikte Yıldız Holding'in bu alanda paydaşlarla birlikte yürüttüğü uzun soluklu çalışmaları, iddialı taahhütleri ve etki yaratan somut eylemleri paylaşıldı.

Panelin açılış konuşmalarını UN Women İcra Direktör Yardımcısı Sarah Hendriks ve Yıldız Holding Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş yaptı.



Küresel değer zincirimizde kadın girişimciliğini desteklemeye devam edeceğiz



Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, fırsat eşitliğini odağa alarak, tüm dünyada kadın girişimcileri desteklemek için örnek projeler geliştirdiklerini bildirdi.

Yıldız Holding'deki tüm faaliyetlerinde "mutlu et, mutlu ol" felsefelerinin kendilerine rehberlik ettiğini kaydeden Mutuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir toplumun gerçek anlamda fırsat eşitliğini sağlamadan mutlu olamayacağına inanıyoruz. 2021 yılında hayata geçirdiğimiz Kadın Platformu ile yürüttüğümüz çalışmaları UN Women aracılığıyla küresel ölçeğe taşıdık. Geçtiğimiz yıl dahil olduğumuz Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı (WEA) ile bölgesel ve küresel değer zincirinde kadın girişimciliğini desteklemeyi ve kadın girişimcilere üç yıl içinde 4 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı taahhüt etmiştik. Birinci yılın sonunda bu hedefimizi aşarak 5 milyon doların üzerinde değer yarattık. Önümüzdeki yıl için kadın girişimci tedarikçi sayımızı yüzde 100 artırmayı hedefliyoruz. UN Women ile ortaklığımız sayesinde tüm ulusal ve uluslararası platformlarda fırsat eşitliğinin ve kadın girişimciliğinin savunuculuğunu yapmaya devam edeceğiz."