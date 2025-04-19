Her bir maç için yeni bir umutla hem tribüne giden hem de ekran başına geçen siyah beyazlı taraftarlar İzmir deplasmanındaki takımlarına verdikleri desteğin karşılığını alamadılar.

"Sorun oyuncu grubunda" deyip aynı oyuncu grubu ile bir şeyler yapmaya çalışmanın hata olduğunu defalarca söylememize ve gelecek sene takımda oynamayacak oyuncularda ısrar etmenin sonuçlarının kötü olacağını anlatmamıza rağmen Ole Hoca bildiğinden vazgeçmiyor.

Başkanlık seçiminden önce takımın tüm sorunlarını bildiğini, hangi oyuncuları alacaklarını belirlediklerini, sportif direktör ile çalışacaklarını ve bunun gibi bir çok ayrıntıyı belirten Serdal Adalı'nın tüm dedikleri boş çıktı.

Beşiktaş ile aynı kalibrede olmayan ve hatta olamayacak Göztepe karşısında maçın sonlarına doğru berabere bir skor, tabelada varken 5'li savunmaya geçmenin izahı var mıdır?

Beş dakika uzatma verilen maçın 95:06 dakikasında gelecek vadeden Fahri Kerem Ay'ı oyuna almak ne demek?

Son yedi maçta sadece bir maç kazanabilen takımın sekizinci maçta hiçbir farklılık göstermesinin açıklaması ne olabilir?

Skoru yakalayamayan oyuncu grubunun mücadele etmemesini kime anlatabilirsiniz?

Ligin dibinde olan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a bile kaybeden Beşiktaş'ın yine aynı ekibe karşı galibiyet alabileceğine inanan var mıdır?

Bu kadar umarsız ve bu kadar isteksiz olan oyuncu grubunda gösterilen ısrara bakınca gelecek senenin umutlarını da yok etmiyor musunuz?

Sahada kaptan yok!

Sahada oyun lideri yok!

Sahada isyan eden yok!

Sahaya müdahale eden hoca yok!

Sahaya ve hocaya "hayırdır" diyen başkan yok!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı artık farkına varmalı. Kaybolan sadece bu yıl, bu sezon değil gelecek de yok olup gidiyor!

Artık oyuncuların değişmesiyle başarının geleceğine inanmak çok doğru bir yaklaşım değil.

Ne yazık ki gelecek de avucumuzun içinden kayıp gidiyor.