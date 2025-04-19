Şampiyonluk yolunda pür dikkat ilerleyen Galatasaray, ligde son dönemde kendileri adına iyi bir grafik sergileyen ve son 9 maçının 8’inde gol yemeyen Bodrumspor’u konuk etti. Ligin son virajında daha da vites artıran sarı-kırmızılı ekip, yine aslanlar gibi mücadele etti ve istekli oyunuyla, 2 golle galibiyeti aldı. Sahadaki tabloya baktığınız zaman değil 2-0, 7-0 bile olabilirdi skor, olsa da kimse şaşırmazdı. Galatasaray çok pozisyon kaçırdı, özellikle de Barış Alper ile Osimhen çok denedi ancak başaramadı. Barış saha içerisinde en çok mücadele eden isimlerden ancak bazen olmuyorsa zorlamayı da bırakmalı. Bodrumspor neredeyde full kapandı, skora yatıp 1 puana razı oldukları çok belliydi. Torreira’nın golü bu noktada iyi bir kilit açıcı oldu, Aslan çok denedi ancak golü duran top organizasyonuyla buldu. Gabriel Sara sonunda adrese teslim ortalarına geri döndü. Ligin son virajında duran top organizasyonu en büyük ihtiyaçlardan biri gördüğünüz üzere, çok pozisyona girdiniz atamadınız, ya bu süreçte rakibiniz 1 tane atsaydı? İşte o zaman maçın tüm dinamikleri değişebilirdi. Golü atan Lucas Torreira’ya gelirsek en skorer dönemini yaşıyor, daha önce “Gol atamıyor” bile deniliyordu Torreira için. Bu sezon Okan Buruk, Torreira’nın yanına kimi koyarsa koysun o oyuncuyu 6’ya sabitleyip Torreira’yı 8 görevinde kullandı daha çok, oyuncunun özgüveni de artınca skoru aynı derecede arttı. Maçta çok güzel bir şut denemesi de yaptı Lucas, Beşiktaş maçında attığı gol de hala akıllarda. Lemina defansif anlamda güven veriyor, hem Torreira’nın hem de takımın kafası daha da rahat ediyor böylelikle. Bir de Sara bulunduğu pozisyona alışırsa işler daha da iyi hale gelir ancak Galatasaray o bölgede Mertens’i arıyor. Örneğin takım ilk 25 dakikada 16 şut attı 3’ü isabetli. Sahada takım adına yönlendirme yapan bir beyin olmayınca herkes bir deneme yapıyor. Takıma bir orkestra şefi lazım, Sara bunu yapamıyor. Dün Galatasaray’da oyuna sonradan giren oyuncular bile müthiş istekliydi, takım komple şampiyonluk modunu açmış. Bilirsiniz bazı maçlar tıkanık giderken hücumda bir dev belirir; Davinson Sanchez. Ya duran topta kafaya çıkar golü atar, ya kendi alır rakibi savunmayı yarar hücumu hareketlendirir… Bu kez de yine bir korner sonrası oluşan pozisyonda sahneye çıktı ve fişi çekti. El Patron bunu hep yapıyor, ancak asisti yapan Yunus’u da yabana atmayalım. Galatasaray zorlu bir maçını daha atlattı, kaldı son 6 maçı. Oyunculardaki bu istek ve hırs böyle sürer ve hoca bu sistemde devam ederse Galatasaray çok da kolay puan kaybetmez gibi duruyor…