YOZGAT (AA) -Yerköy ilçesinde yaşayan, tarım ve hayvancılık yapan Mikail Karabulut, Togg'a sahip olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Ankara'dan teslim aldığı Togg ile ilçeye gelen Karabulut, gazetecilere, aracın vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Araçtan memnun olduğunu ifade eden Karabulut, "Her yerde şarj istasyonu bulabiliyorum. Şarj konusunda herhangi bir sorun olmadı. Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline, koluna sağlık, Allah razı olsun. Her 40 kilometrede bir şarj istasyonu bulunuyor." dedi.

"Togg'u yolda gören selam veriyor"

Yolculuk esnasında Togg'u görenlerin selam verdiğini anlatan Karabulut, "Trafikte ilgiden dolayı sıkıntı yaşıyoruz ama olsun. Aracı aldığım andan itibaren sürekli bu araca müşteri çıkıyor. Ben de bu müşteri olan insanları kibar bir şekilde 'Aracı satmak için değil, kullanmak için aldım' deyip teklifleri kabul etmiyorum. Halen de müşterisi çıkıyor. Ben aracımdan memnunum. Satmayı da düşünmüyorum." diye konuştu.