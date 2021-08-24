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1800 yıllık aristokrat mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki Kırk Mağaralarda Roma dönemine ait, aristokrat, din adamı ve yöneticilerin gömüldüğü kaya mezarlarda 2'nci arkeolojik kazılar başladı. Kahramanmaraş Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Safinaz Acıpayam, "Bizim tespitlerimiz sonucunda kazı çalışması yapacağımız 15-20 mezarda ölü gömme hediyeleri olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ağustos 2021 Salı 09:45
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1800 yıllık aristokrat mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

Pazarcık ilçesi Bağdınısağır Mahallesi'nde 240 dönümlük alandaki Kırk Mağaralarda Roma döneminde kayaların oyularak yapıldığı mezarlar bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ilk arkeolojik kazıları geçen yıl başlatılan ve dönemin yöneticileri, aristokratları, din adamları ile zenginleri için yapılan kaya mezarlarının 6'sı gün yüzüne çıkarıldı. Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Safinaz Acıpayam, bu yıl da 6 veya 7 mezar açmayı planladıklarını söyledi.

‘15-20 MEZARDA HEDİYELER VE KEMİKLER OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ’

40 mezarın varlığının rivayet edilesinden dolayı bölgenin 'Kırk Mağaralar' ismiyle anıldığını, ancak yapılan çalışmalarda bölgede 40'tan fazla mezar varlığını tespit ettiklerini kaydeden Safinaz Acıpayam, "Bu mezarlar açıkta olduğu için Milattan Sonra 2'nci ve 4'üncü yüzyıllardan bu yana defalarca kazılmış. Bu nedenle herhangi bir veriye rastlamadık. Kaçak kazılardan nasibini almış bir bölge. Ama bizim tespitlerimiz sonucunda var olduğunu düşündüğümüz15-20 mezarda ölü gömme hediyelerinin, belki kemiklerin olduğunu tahmin ediyoruz. Kazı sonrasında birlikte göreceğiz" dedi.

KAZILAR TAMALANINCA AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK

Kayaların yapısına göre mezarların içlerinin farklı olduğunu da ifade eden Safinaz Acıpayam, şöyle devam etti:

"Kaya mezarları, dönemin aristokrat kesiminin, din adamlarının ve üst düzey insanların gömülmüş olduğu yerlerdir. Açılan mezarlardan gördüğümüz kadarıyla kayaların içerisine farklı odacıklar oyulmuş odacıklar içerisinde de farklı mezar alanları oluşturulmuş. Kayanın yapısına göre 3 odacıklı kaya mezarlarımız da var, tek odacıklı mezarımız mevcut. Bundan sonraki aşamada ne çıkacağını da şu an için kestiremiyoruz. Kline denilen bölümler vardır odaların içerisinde, o dönem ölüler klinelere yatırılmaktaydı. Kırk Mağaralar kazısı tamamlandığı zaman çevre düzenlemesi yapılması lazım. Tabi öncelikle mezar odalarının, daha sonra mezar odalarının bulunduğu bölgenin kazısının yapılması gerekiyor ve çevre düzenleme projeleri gerçekleştirilmeli. Daha sonra da tamamen açık hava müzesi olarak ziyarete açılması gerekmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşPazarcıkArkeolojiKazıMezarAristokrat
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