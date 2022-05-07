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Caretta carettaların yumurtlama dönemi başladı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda, sezonun ilk yuvası tespit edildi. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Başkanı (DEKAMER) ve Proje Yürütücüsü Yakup Kaska, "İztuzu, 35 yıldır sürekli korunan bir alan olduğu için ilk yıllarda 200-250 civarında olan yuva sayımız son yıllarda 700'ün üzerine çıktı" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:39
Caretta carettaların yumurtlama dönemi başladı

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Plajda, carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarındaki artış sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'koruma-kullanma dengesi' projesi çerçevesinde, deniz kaplumbağalarının izlenme çalışmaları DEKAMER tarafından yürütülürken. İztuzu'nda sezonun ilk yuvası da tespit edildi

DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz suyunun ısınmasıyla deniz kaplumbağalarının çiftleşmek için İztuzu Plajı'na gelmeye başladığını belirterek, "Kaplumbağalar 50-60 santimetre derinliğe yaklaşık 70 ila 100 kadar yumurtayı bırakıp gidiyor. 2 ay sonra ise buradan çıkan yavrular tekrar denize dönüyor. İztuzu, 35 yıldır sürekli korunan bir alan olduğu için ilk yıllarda 200- 250 civarında olan yuva sayımız son yıllarda 700'ün üzerine çıktı. İlk deniz kaplumbağa yuvasını Türkiye ve bütün Akdeniz için Dalyan kumsalında tespit ettik. Yuvalama sezonu artık başladı. Bu yıl deniz suyunun biraz daha geç ısınmasıyla yuvalamamız önceki yıllara göre 10 gün daha geç başladı. Deniz kaplumbağaları vücutları soğukkanlı hayvanlar oldukları için de ortamın ısısına göre hareket ediyor. Yani suların ısınmasıyla çiftleşme başlıyor. Çiftleşmenin ardından yine yumurtlama devam ediyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaOrtacaİztuzu PlajıCaretta CarettaYumurta
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