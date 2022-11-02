Ä°zmir'de sahte iÃ§ki operasyonu

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ve Konak Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sahte alkol imalatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine harekete geÃ§ti. KarÅŸÄ±yaka, Konak ve KarabaÄŸlar ilÃ§elerinde 4 araÃ§, 1 depo ve 1 iÅŸ yerindeÂ yapÄ±lan aramalarda; 1600 ÅŸiÅŸe fotokopi TAPDK bandrollÃ¼ sahte iÃ§ki, 800 litre sahte etil alkol, 1843 taklit etil alkol etiketi, 300 boÅŸ etil alkol kolisi ve 115 iÃ§ki aromasÄ± ele geÃ§irildi. Operasyon kapsamÄ±nda, 11 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.