Yusuf Yazıcı ve Bertuğ Yıldırım, A Milli Takım'ın Barsinghausen'deki kamp merkezinde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kampın güzel geçtiğini belirten Yusuf, "Sizlerin huzurunda federasyonumuza teşekkür etmek istiyoruz. Bize çok güzel bir tesis ayarladılar. Her anlamda çok iyi. Biz de çok iyi çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na çok az kaldı. Son antrenmanları, son taktikleri, son denemeleri yapıyoruz. Şampiyonaya çok hazır ve diri bir şekilde girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonada ilk maçlar çok önemlidir. 'Nasıl başlarsan öyle devam edersin' derler." diyen Yusuf, "(Gürcisten karşılaşmasının) Hem motivasyonumuz hem de gruptan çıkmak için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İyi de çalışıyoruz. Umarım karşılığını alırız. Almanya'da evimizde gibi hissediyoruz. Sağ olsunlar milletimiz her zaman yanımızda oluyor. Nereye gitsek her zaman bizimle beraberler. Almanya'da Türklerin yaşaması bizi çok mutlu ediyor. Dün taraftarlara açık bir şekilde antrenman yaptık. İnsanların heyecanı bizi çok mutlu ediyor. İddialı bir oyuncuyum. Kendime de güvenim her zaman yüksektir. Böyle bir hedef koymamız lazım ki ona göre motivasyonumuz yüksek olsun." ifadelerini kullandı.

Yusuf, aday kadrodan sakatlıkları nedeniyle çıkan oyuncularla ilgili gelen bir soru üzerine ise, "Çok üzücü. Çünkü çok önemli oyuncularımızı kaybettik. Bizim için kağıt üzerinde çok değerli oyuncularımızdı. Maalesef futbolun içinde olan şeyler. Elimizdeki futbolcularla en iyi şekilde sahaya çıkmak, en iyisini vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bertuğ: İlk hedefimiz gruptan çıkmak

A Milli Takım'ın genç golcüsü Bertuğ Yıldırım, turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Şu an her şey yolunda gidiyor. Sakat oyuncularımız var ve o bizi biraz üzdü. Ancak dediğimiz gibi, bunlar futbolun içinde olan şeyler. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz. Forvet oyuncusu olarak birinci görevim gol atmak. Ben de bunun için ekstra çalışıyorum. Bazen gol yollarında sıkıntı yaşayabiliyoruz ama çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ben de kendime bu konuda güveniyorum. Sıkıntı yaşayacağımızı çok düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bertuğ, EURO 2024'teki hedefleriyle ilgili olarak, şunları söyledi:

"Hedefimizi kademe kademe belirliyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Ancak küçük planlar yapmıyoruz. Oynadığımız her maça kazanmak için çıkacağız. Gruptan rahat bir şekilde çıkıp, önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu topraklarda yetişmiş her insanın hayalidir A Milli Takım. Benim de hayalimdi. Geniş kadroda başladım, sonra Ümit Milli Takım ile hazırlık maçı oynadım. Hocamız bana güvendiğini söyledi ve tekrar çağırdı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ve gururluyum. En iyi şekilde hazırım."