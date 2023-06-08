BURSA- Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yıl sonu konserine hazır olan Zeki Müren Güzel Sanat Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri 9 Haziran akşamı Bursalılara unutulmaz anlar yaşatacak. Okul orkestrası ve okul korosunun sahne alacağı konserde öğrenciler sola performanslarını sergileyecek.

Birçok alanda farklı çalışmalarıyla Türkiye’nin örnek okulları arasında yer alan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nin 2022-2023 eğitim öğretim yılında onlarca projeyi hayata geçirmenin mutluğunu yaşadığını ifade eden Okul Müdürü Remzi Ayaz, eğitim-öğretim dönemine, sosyal sorumluluk projelerine ve etkinliklere ilişkin bilgiler paylaştı.

BU YIL İLK KEZ AÇILAN TİYATRO BÖLÜMÜ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Okul Müdürü Remzi Ayaz, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nin başarıdan başarıya koşan bir yılı daha geride bıraktığının altını çizdiği konuşmasında; “Okulumuz, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği resim, müzik ve tiyatro alanlarındaki projelerle başarısını perçinleyerek dolu dolu bir eğitim öğretim yılı geçirdi. Bu yıl ilk kez açılan tiyatro bölümü, öğrencileri ve öğretmenleriyle önemli işlere imza attı. Okulumuz tiyatro bölümünün ilk yılı olmasına rağmen 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatro öğrencilerimiz ‘Shakespeare’in Cadıları’ oyunuyla ilk sahne performanslarını başarıyla sergiledi ve dakikalarca alkışlandı.” ifadelerini kullandı.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BİRÇOK ETKİNLİĞE İMZA ATILDI

Batı Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında eğitim veren Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nin yurt içi ve yurt dışında sayısız konsere imza attığını hatırlatan Ayaz, “Sanat yönetmenliğini Aylin Şengün Taşçı’nın yaptığı ‘Birlikte Söylüyoruz’ projesi kapsamında Türk Sanat Müziğinin sevilen isimleriyle aynı sahnede buluşan öğrencilerimiz Merinos AKMM’de zihinlerden silinmeyecek muhteşem bir konser gerçekleştirildi.

Okul koromuz 96 koronun yer aldığı “İzmir Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali’nde” festivalin en iyi ödülü olan “Entonasyon, Homejenlik ve Koro Tınısı Ödülünü” aldı.

Saraybosna’da bulunan “Sarajevo Srednia Muzicka” ile okulumuz arasında imzalanan kardeş okul projesi kapsamında, okul orkestramız ve “Sarajevo Srednia Muzicka” öğrencileri ile birlikte kurulan kardeş okullar ortak orkestrası konseri ile kardeşliğimizi perçinleyen muhteşem bir projeye imza atıldı.

Okul Koromuz, İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivaline katılarak, festivalin en iyi ödülü olan ‘’Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı Ödülü’’ ve yine, aynı gün katıldığı, İzmir Mozart Akademi Uluslararası Polifonik Korolar Festivalinden, festivalin yine en iyi ödülü olan, ‘‘Müzikalite, Yapıtı Yorumlamada Başarı’’ ödülleri almıştır.

Okulumuzu ve bizleri her zamanki gibi başarı ile temsil ederek bizleri gururlandıran koromuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali: Entonaston, Homojenlik, Koro Tınısı Ödülü Mozart Akademi İzmir Uluslararası İzmir Polifonik Korolar Festivali: Müzikalite, Yapıtı Yorumlamada Başarı Ödülü ve Piyano Eşliğinde Başarı Ödülü

Okul Koromuz, 8. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivaline katılarak, festivalin en prestijli ödülü olan ‘’Koro Tınısında Başarı’’ ödülünü almıştır.

Okul orkestramız İstanbul Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret ederek lisenin konser salonunun açılışını gerçekleştirdi. Dolu dolu bir yılı daha geride bırakıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin en prestijli ve birçok başarıya imza atan sanat okulları arasında yer alan Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılına 09.06.2023 tarihinde Bursa Merinos AKMM Orhangazi salonunda verilecek olan muhteşem bir yıl sonu konseriyle veda edecek.

HABER: METE YILMAZ