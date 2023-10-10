Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren 11 Ekim Dünya ‘’ Kız Çocukları ‘’ Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır

KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ’nün AMACI

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün amacı kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddeti önleyeceği, onların da insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamaktır

KIZ ÇOCUĞU DOĞMAK ve DOĞURMAK

Yüzyıllar öncesi kız çocukları sevilmez, dışlanır, hor görülür ve hatta doğar doğmaz öldürülürdü

Kız çocuğunu doğuran kadınlar eş ve eşinin ailesi tarafından ikinci insan muamelesi görürdü. Fiziksel şiddet uygulanarak sanki kadının elinde gibi bundan sonra erkek doğuracaksın erkek adamın erkek olur neden kız doğurdun diyerek eşinin üzerine kuma getirirlerdi

Kızların konuşma hakkı elinden alınmış olup her yaptığı ve yapacağı ayıp, günah, el âlem ne der kanısı vardır. Kapıdan dışarıya çıkarılmaz, okula gönderilmez, beşik kertmesine, başlık parasına küçük ve çocuk yaşta gelin ederlerdi

İŞİN S/ÖZÜ;

Değerli anneler ve babalar

· Evladın; kızı ve erkeği yoktur. Cinsiyet ayrımı yapmayın

· Erkek adamın erkeği olur deyip ve tecavüz olmuş ‘’ kız ‘’ çocuklarınızı dışlamayın

· Çocukluğunu, eğitimini ve geleceğini ç/alarak küçük yaşta gelin etmeyin

· Dedikodulara inanıp ve tecavüze uğramış çocuklarınızı törelere kurban vermeyin

HEY KIZLAR!

· Annenize babanıza, sevgili, saygılı, hürmetli, hayırlı evlat olun ve eşinizin sözlerini dinleyin

Gününüzü unutmayın, unutturmayın doya doya kutlayın...