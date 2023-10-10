GHOSTLY KISSES TÜRKİYE’YE GELİYOR

Kanadalı Ghostly Kisses, Avrupa turnesi kapsamında 28 Ekim’de BKM Organizasyonu ile Maximum Uniq Box’tam BKM’den, İstanbul’da Sonbaharın Ruhuna Yakışır Bir Konser:

İstanbullu müzikseverler, sonbaharın ruhuna yakışan sesi ve şarkılarıyla Fransız - Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Ghostly Kisses’la buluşmaya hazırlanıyor. Gerçek adı Margaux Sauvé olan GhostlyKisses, BKM Organizasyonu ile, 28 Ekim’de Türkiye’deki dinleyicileri ile Maximum Uniq Box’ta buluşacak.Büyülü ve melankolik sesiyle ruhlara dokunanKanadalı dream pop harikası Ghostly Kisses’ınSpotify’da dünyada en çok dinlenen şehirler listesinde

İSTANBUL 1. sırada yer alıyor. Türkiye’deki müzikseverlerle buluşmak için gün sayan, Elektro-Pop, Dream Pop müzik tarzıyla adından övgü ile bahsettiren Margaux Sauvé, nam-ı diğer Ghostly Kisses, dream pop olarak adlandırılan besteleriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başardı. ‘’Empty Note’’, ‘’The City Holds My Heart’’, ‘’Heartbeat’’, ‘’Stay’’, ‘’Where Do Lovers Go?’’, ‘’Zombie’’, ‘’Heaven, Wait’’ gibi parçalar en çok dinlenen şarkıları arasında.

HAKAN KURTAŞ’IN TEK KİŞİLİK PERFORMANSI

"Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım”

Bazı günlerin nasıl geçebileceğinin, gerçek hayatın, insanla hayvan arasındaki yakın ilişkinin örneği.

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in, yapımcılığını ise IdPro’nun üstlendiği, "Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım.” Thom Pain, 30’lu yaşlarında büyük zulümlere maruz kalmış bir adamın, çocukluk ve bugünü arasındaki dramatik geçişlerini, Hakan Kurtaş’ın ilk kez sergilediği tek kişilik performansı ile seyircisiyle buluştu Zorlu Performans Sanatları Merkezi %100 Studio Sahnesi’nde prömiyerini yaptı!

"Tek kişilik görünse de her kişilik bir oyun"



Uzun bir aradan sonra tiyatro sahnelerine tek kişilik oyunuyla dönmeye hazırlanan Hakan Kurtaş duygularını şöyle ifade etti; “Hiç duymadığınız fısıltılar, dünyanın çıkarabileceği ses, hep birlikte katıldığımız bir çekiliş ya da hayatımızın son 30 saniyesi. Hepsi içinde bu oyunun, hepsi içimizde. Tek kişilik görünse de her kişilik bir oyun. Suya yazı yazmak hiç bu kadar güzel olmamıştı benim için. “ yorumlarında bulundu.

Sanatın Bodrum'daki popüler adresi Merqezart

Sanatın Bodrum'daki popüler adresi Merqezart sergileri sonbahar kış sezonunda da tüm hızıyla devam ediyor;



Günyüzü Art Project 2023 seçkileri 29 Eylül – 24 Ekim tarihleri arasında Timur Canpolat, Turgay Sarı ve Özgür Özcan’ın kişisel sergileriyle karşınızda!

Yaz boyu ses getiren sergileri ile sanatın Bodrum'da takip edilmesine öncülük eden Merqezart Alternatif Sanat mekanında sanat günleri yoğun katılımı ile sonbahar-kış aylarında da devam ediyor.

Üç sanatçının kişisel sergileri, mekanın üç salonunda eşzamanlı olarak sanat severlerin beğenisine sunuldu.

Günyüzü sanatçıya destek projesi, okullu ya da alaylı, henüz geniş kitlelere ulaşmamış, tutkuyla üretmeye devam eden sanatçıların görünürlüğünü arttırmayı hedeflerken, ilki 2023 yılı planlamasına dahil olarak başlayan proje her yıl düzenli olarak tekrarlanacak.

Bu çok özel sergi 24 Ekim'e kadar Bodrum Marina Yacht Club, Merqezart'ta görülebilecek.

BURSA BÜLBÜLÜ SİNEMALARDA!

Ata Demirer’in, senaryosunu yazıp, aynı zamanda başrolünde yer aldığı, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, “Bursa Bülbülü” filmi sinema salonlarında seyirci ile buluştu.

Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu; rengarenk kadrosu, sürprizlerle dolu hikayesiyle Bursa Bülbülü; seyirciyi neşe, eğlence, hüzün ve kahkahaya boğarken, albümü satış rekorları kıran müzikleri ile de kalplerde taht kuracak.

Sürprizlerle dolu hikayesiyle sinemalara şenlik getirecek “Bursa Bülbülü” filminin konusu ise şöyle;

Gazino kültürünün hala revaçta olduğu 1980’lerde, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz’in hayatı Taşkın’la karşılaşmasıyla değişir. Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.k

Filmde Ata Demirer’in yanı sıra, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker, Irmak Ecem Aydemir gibi birçok önemli usta isim yer alıyor.

Ya İstiklâl, Ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda Sergisi Ankara’da

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Koleksiyoncular Derneği ve Çankaya Belediyesi iş birliği ile Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle hazırlanan Ya İstiklâl, Ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda başlıklı sergi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin tüm galerilerinde kapılarını açtı. I. Dünya Savaşı'nın sonundan Cumhuriyet'in ilanına kadar olan dönemi inceleyen sergi, ziyaretçilere dünyaya örnek bir bağımsızlık mücadelesinin izlerini sürmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Koleksiyoncular Derneği ve Çankaya Belediyesi iş birliği ile hazırlanan Ya İstiklâl, Ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda sergisi Cumhuriyet’in 100. yılında ziyaretçilerle buluştu. Tarihsel araştırmalar, edebiyat metinleri, hatıratlar, dönemin orijinal belge ve fotoğrafları kaynak alınarak, kronolojik olarak hazırlanan sergi, kapladığı alan ve eser sayısı bakımından VEKAM’ın ve iş birliği yaptığı kurumların bugüne kadarki en büyük sergisi olma özelliğini taşıyor. Sergi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderlik ettiği, işgale direnen Kuvayımilliye çeteleri, cepheye koşan Türk gençleri, cephede ve cephe gerisinde savaşan 7’den 70’e kadın, erkek ve çocuklar dâhil olmak üzere tüm halkın fedakârlığı ve Mehmetçiğin kahramanlıklarıyla, Türk halkının Millî Bağımsızlık Mücadelesi’ne ve Ankara'nın bu süreçteki rolüne ışık tutuyor. İzleyiciler, sergi kapsamında bir kısmı daha önce Türkiye’de hiç gösterilmemiş nadide eserleri de görme imkânına erişiyor. Döneme ait birçok gündelik eşya, gazete nüshaları, gün yüzüne çıkmamış fotoğraflar, belgeler, orijinal plak ve video-ses kayıtları, sergi kapsamında ilk defa incelenebiliyor. Sergiye, araştırmacılar için Ankara ve Millî Mücadele konulu 60’ın üzerinde yayın içeren tematik bir kitaplık eşlik ediyor.