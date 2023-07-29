Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden Amiral Lisa Franchetti’yi ABD Donanmasının en üst düzey subayı olarak aday göstererek bir ilki gerçekleştirdi.

Franchetti Senato’da onaylanırsa, ABD Deniz Kuvvetleri tarihinde bu göreve gelen ilk kadın ve donanmanın başına atanan ilk kadın olacak.





ABD Başkanı Joe Biden, Amiral Lisa Franchetti'yi Donanma Operasyonları Şefi rolüne aday gösterdiğini duyurdu. Senato tarafından onaylanırsa, donanmanın ilk kadın komutanı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yapan ilk kadın olacak.



Franchetti şu anda Donanma Operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Ayrıca Newport'taki Deniz Harp Okulu'na gitti.





Adaylığının Senato'da onaylanması muhtemel



ABD Başkanı Biden, Franchetti'nin 38 yıllık tecrübesine değinerek, "Kariyeri boyunca Amiral Franchetti operasyonel ve siyasi alanda büyük uzmanlık gösterdi" ifadelerini kullandı.



Biden, Franchetti'nin donanma tarihinde dört yıldızlı amiral rütbesine sahip ikinci kadın olduğunu belirtti.





Şu anda deniz operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı (Donanmanın 2 numaralı görevi) olarak görev yapan Franchetti, 1985 yılında Silahlı Kuvvetlere katıldı ve Kore ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı, Savaş Geliştirmeden Sorumlu Deniz Operasyonları Başkan Yardımcısı ve Müşterek Kurmay Strateji, Planlar ve Politika direktörü olarak görev yaptı. Ayrıca iki taşıyıcı saldırı grubuna komuta etti.



Kişisel ödülleri arasında Savunma Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Hizmet Madalyası, Savunma Üstün Hizmet Madalyası (iki ödül), Legion of Merit (beş ödül), Merit Hizmet Madalyası (beş ödül), Donanma ve Deniz Piyadeleri Takdir Madalyası (dört ödül) ve Donanma ve Deniz Piyadeleri Başarı Madalyası (iki ödül).



