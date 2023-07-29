Son yıllarda sadece ülkemizde değil tüm dünyada orman yangınları bayağı artmış durumda, birileri buna küresel ısınmayı sebep gösterse de insanın aklına ister istemez değişik şeyler geliyor. Sanki birileri, birilerini örgütleyerek ormanları, bazen de ekilen alanları yaktırıyor. Yanan, ormanlar değil sadece, yanan ciğerlerimiz, ülkenin çocuklarımızın geleceği.

İstatistiklere bakıldığında orman yangınlarının yüzde sekseni insan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Bunların bazısı umursamazlık ve bilinçsizlik, bazısı da bilinçli ve kasıtlı olarak yapılıyor, tabi yangınların giderek artmasında ki sebeplerden birisi de yasalardaki bu konuda yeterince caydırıcı hükümlerin bulunmaması. Aslında bu konuda cezalar çok daha ağır ve caydırıcı olsa, insanlar bu konuda daha dikkatli olacaklardır.

Ne olur toplum olarak bu konuda çok daha duyarlı olalım. Bir fidanın ağaç olması onlarca, yüzlerce yılları alıyor. Bir orman yangını binlerce ağacın, onlarca, yüzlerce yılların heba olmasına neden oluyor. Yarınlara umutla sevgiyle bakabilmenin bir yolu da ormanların korunmasından geçiyor.