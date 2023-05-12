ABD’de kullanılan oylar Türkiye’ye ulaştı





Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Türk temsilciliklerinde oy kullanma işlemi sona erdi, oylar Türkiye’ye ulaştı.







Tüm oylar Dışişleri Bakanlığı çalışanları ve parti temsilcileriyle birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla Türkiye’ye ulaştırıldı.



29 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında Washington'daki Büyükelçiliği ve New York, Miami, Boston, Chicago, Houston ve Los Angeles'taki Başkonsolosluklarda oy verme işlemini gerçekleştirdi.





Bu sene bir ilk gerçekleşti ve Bu seçimlerde ilk defa Long Island ve South Jersey’de sandık kuruldu. New York Başkonsolosluğunca oylar her akşam Türk evine gitti ve 3 gün boyunca yoğun bir katılım oldu.







Oy kullanma yüzde 71 arttı ama katılım oranı yine düşük kaldı



Amerika'da çok ciddi bir oy verme artışı bekleniyordu ancak 134 bin 245 seçmenin yalnızca 53,040'ı oy verdi katılım oranı yüzde 39.56'da kaldı. Ancak bir önceki seçime bakıldığında kullanılan oy sayısı %71 arttı.



2018’de ABD’de kullanılan toplam oy 31,420 katılım oranı %29.56'du





Oylar 14 Mayıs’ta sayılacak



Yurt Dışında kullanılan tüm oylar 7 Mayıs'tan sonra Yüksek Seçim Kuruluna ulaşıyor. Ağzı mühürlü olarak gelen oylar 14 Mayıs'ta Türkiye'de sayılacak.



