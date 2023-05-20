ABD’deki 2. tur seçimlerinde 5 gün oy kullanılacak



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'da oy kullanma sürelerini 5 günden 2 güne düşürünce büyük tartışma konusu oldu ABD genelinde Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminde 5 gün oy kullanılacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce açıkladığı seçim takvimine göre, ikinci tur için yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayıp 24 Mayıs'ta sona erecek. YSK tarafından daha önce 5 gün planlandı ama 2 gün açıklandı.

Ardından CHP itiraz etti YSK Amerika'da oy verme günlerini arttırdı! CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Yakupoğlu'nun açıklamasına göre. 2 güne indirilen oy verme günleri tekrar 5 güne çıktı.

İlk açıklanan gibi 20 - 24 Mayıs arasında oy verilecek. Washington Büyükelçiliği ile Boston, Chicago, Houston, Miami, New York ve Los Angeles başkonsoloslukları ile South Jersey ve Long Island'da kurulan sandıklarda oy kullanılacak.

New York'ta "Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü" 20 Mayıs'ta düzenlenecek

New York’un meşhur yılladır düzenlenen Türk yürüyüşünün bu sene coşkuyla kutlanması bekleniyor. TADF, konuya ilişkin yaptığı duyuruda, yürüyüşün New York Manhattan'daki ünlü Madison Caddesi'nde saat 11.30'da başlayacağını bildirdi.

Duyuruda, "Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nde, Türk-Amerikan toplumu ve Türkiye'mizden gelen konuklarımız ile birlikte öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm canlarımızı anacağız.

Ardından, New York'taki Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'müzün 40. yılını, Cumhuriyetimizin 100. yılını ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yılını hep birlikte kutlayacağız. Bu yıl Türk-Amerikan toplumu ile birlikte tek yürek olup yürümek gücümüze güç katacaktır." ifadelerine yer verildi.



Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü 1981'e kadar uzanıyor

ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen yürüyüş, sonraki yıllarda geleneksel hale geldi. Kovid-19 döneminde düzenlenmeyen yürüyüşün geçen sene 39'uncusu yapıldı. Bu nedenle bu yıl Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nün 40'ıncısı gerçekleşecek.