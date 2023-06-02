Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en büyük şehri New York'ta Galatasaray taraftarları şampiyonluk sevincini Türkevi'nde yaşadı. New York'taki Türkevi'ne Galatasaray bayrağı asıldı, terasta taraftarlar marşlar söyledi. Sarı kırmızılılar ayrıca şehirde konvoy da yaptı.

Galatasaray USA Derneği tarafından, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'nde kutlama program düzenlendi.



New York ve New Jersey çevresinde yaşayan Türkler ellerinde sarı kırmızı bayrakları ile konvoy halinde geldikleri Türkevi binası önünde tezahürat yaparak şampiyonluğun tadını çıkardı.



Sarı Kırmızılılar Türkevi binasının 16. katına çıkarak, buraya astıkları devasa Galatasaray bayrağını dalgalandırdı.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ‘Taraftar derneklerinden gelen talep üzerine şampiyon olan takımların bayraklarının her yıl sembolik olarak Türkevi'nde dalgalandırılmasını bir gelenek haline getirmeyi arzu ediyoruz’ açıklamasını yaptı.