Sokak hayvanları deyince aklımıza hemen kediler ve köpekler gelmektedir. Bunların bir çoğu sahipsiz veya bir hevesle alınıp sonradan sokağa terk edilmiş canlılar.

Toplumumuzun bir kesimi sokak hayvanlarına karşı çok duyarlı olup onları düzenli bir şekilde beslemekte, bir kesim de var ki onlara her gördükleri yerde düşmanca davranıp bazen de şiddet uygulamaktadırlar. Bu durum biz hayvan dostlarını, biz hayvan severleri fazlasıyla üzmektedir.

Bize düşen, toplumumuza, küçük yaştaki çocuklarımıza her fırsatta hayvan sevgisini aşılamalı, onlara dost olduğumuzu göstermeliyiz.

Hayvanları sevmeyen, insanları sevemez.