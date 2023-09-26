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Diğer adreslerdeki aramalarda da 54 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca, 5 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, zanlılardan birinin ikametinde yaptığı aramada bahçedeki çardağa gizlenmiş 585 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Operasyonda, İbrahim Ç, İsmail Ç, Berkay N, Mehmet K. ile M.T. gözaltı na alındı.

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