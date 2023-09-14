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Cenazeler incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile beraberindeki Aşire Altın (53) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü Murat Güçlüses ile otomobildeki iş arkadaşları Celil Diker ve Ekrem Kocabıyık olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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