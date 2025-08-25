Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip oyuna baskın başladı, normalde Kayseri deplasmanları zor geçer ancak bu kez öyle zor bir karşılaşma değildi, skordan da anlayabilirsiniz zaten. Torreira alıştı skorerliğe, uzaktan çok güzel bir şu çekti, yine yazıyordu golü ama top direkten döndü. Bu kez yeni golcüsü çıktı Galatasaray'ın sahneye; Eren Elmalı. Antep deplasmanında Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Eren, bu maçta fileleri 2 kez havalandırıp takımını 2-0 öne geçirdi. Gördüğünüz gibi Galatasaray'da golcüler bitmez, önce Torreira, şimdi Eren. Bakalım daha sonrasında kim çıkacak sahneye. Yunus ve Sane takımı hücumda pozisyon anlamında baya zenginleştirdi, Sane bu oyununu golle süsleyemeseydi gerçekten üzülürdüm. 1 gol 1 asist yaptı, çok da hareketli oynuyor, takıma alıştıkça daha da verim sağlayacaktır. Geçen sezon Mertens ve Yunus yokken hatırlayın takım pozisyona giremiyordu, bu sezon hem Yunus hem de Sane, içeri kat edebilen ve kreatif iki isim var, Mertens yaşından dolayı belli bir dönemden sonra düşmüştü ancak bu kez Yunus'a destek Sane geldi. Galatasaray'ın savunması problemli, bunu hep söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu savunmayla olmaz. Abdülkerim yavaş, Davinson ise ara sıra dengesiz hareketler yapabiliyor yine bu maçta da skor 0-0'ken gereksiz yere yaptığı bir hareket golle sonuçlanıyordu, 1-0 geriye düşülecekti Torreira o kritik müdahaleyi yapmasa. Savunmaya transfer konusunda şu an en yakın isim Singo, hem sağ bek hem de stoper oynayabiliyor ancak Abdülkerim'i kestin diyelim 2 sağ stoper nasıl olur bir bakmak lazım. Bu takımın en büyük eksiği sol stoper, istediğiniz kadar diğer mevkilere para harcayın, stoper konusunu çözmediğiniz sürece Avrupa'da başarı zor. Singo'yu sağ bek oynattığınız senaryoda yine Davinson - Abdülkerim tandemiyle gidiyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne... Kaleci transferi gecikti ancak bu bence Günay'ın daha çok ön plana çıkmasını sağladı, müthiş bir performans gösteriyor. Ayaklarını kullanma olayı zaten bambaşka mevzu, taraftar tribünlerde "Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor" diye bağırıyordu ancak Günay kalede 'Günayson' gibi takılıyor maşallahı var. Ederson'a o kadar para bağlamaktansa Günay'la dönüşüme girecek genç bir isim veya yerli bir kaleci bana hiç de mantıksız gelmiyor. Osimhen geçen maçta siftahı yapamamıştı ancak bu maçta fileleri havalandırdı, artık biraz rahatlamıştır. Gole ulaşamadıkça geriliyor, hatta birkaç pozisyonda baya bir sitem etti takım arkadaşlarına, bunlar maç içinde olacak reaksiyonlar ama dozajı da ayarlamak lazım. Galatasaray, kanatta Eren’le başlayarak, iki tane garanti 11 oyuncusundan mahrum çıktığı maçta Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek '4' dörtlük bir galibiyet aldı, daha önce de dediğim gibi Galatasaray'ın seviyesi bu ligin çokça üstünde, hedef Avrupa'da başarı olmalı. Ama Avrupa'da başarı isteniyorsa şu savunma işinin hallolması gerekiyor acil, onu diyeyim...