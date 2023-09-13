KADINLARIMIZIN BAŞARISINDAN VE YARATTIKLARI MÜTHİŞ SİNERJİDEN İKTİDAR VE MUHALEFET HİÇ YARARLANAMAMIŞTIR.

Türk milleti ve onun küçük ve büyük yaştaki çocukları çelikten yapılmış heykellerdir; onların ne olduklarını anlamak için onlarla savaş meydanlarında boy ölçüşmek lazımdır. - Gazi Mustafa Kemâl Atatürk- (1937)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup edip tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanan Filenin Sultanları, namağlup şampiyon oldular.

Avrupa şampiyonu olan Milli Kadın Voleybol Takımında gurur duyduğumuz her biri ayrı birer değer olan unutamayacağımız şu ondört sporcumuz yer almıştır; Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

Voleybolcu kızlarımızın sıradan bir başarısının dahi tüm milleti nasıl tek ruh, tek yürek ve tek vücut haline getirdiğini gören Türkiye üzerinde menfaati olan şer güçler adeta şok oldular. Bu ülkeyi hacı-hoca-sarık ve cübbe ile kolayca Arap ülkesine çevirebileceklerini sanan gafiller tüm çabalarının boşa gittiğini gördüler.

Bir spor galibiyetinin dahi tek yumruk haline soktuğu Atatürkçülerin gücü dünyanın da dikkatini çekti. Bir kere daha anlaşıldı ki Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün çocuklarının koruması altındadır. Ortaya çıkan Atatürkçü gücün yükselen enerjisi karşısında durabilmek asla mümkün değildir. Ve o gençler Ata’nın emaneti olan kutsal vatan topraklarının gerçek sahipleridir.

Evet laiklik karşıtı beyler boşa çabalamayın. Bu kez yine Atatürkçüler kazandı. Arkanıza yedi düvelin desteğini alsanız dahi bu gücün karşısında duramazsınız. Bu ülkenin sahibi ümmetci ve cemaatçi yobazlar değil, aydın kafalı Atatürkçülerdir. Nokta.

Şimdi genç kızlarımızın başarısı üzerine yapılması gerekipte yapılmayan birkaç hususa değinelim.

İktidar ve bileşenlerinin kadına bakışı bellidir. Dolayısıyla aydınlık yüzlü, sağlıklı, başı açık ve şort giyen millilerimizin yarattığı müthiş sinerjiden rahatsız olmuştur. Bunu doğal karşılayabiliriz. Çünkü 21 yıllık iktidarlarındaki bazı tutum ve davranışları ile bu menfi düşüncelerini açıkça beyan etmişlerdir. Ama daha düne kadar tek adam rejimi yerine iyileştirilmiş demokratik sisteme yeniden dönmek amacıyla bir araya gelerek büyük bir dayanışma örneği gösteren muhalefet partileri neden bu gençlere sahip çıkmamıştır. Neden birkaç üstün yetenekli genç kızımızın üstün azim ve iradeleriyle yeniden yarattığı demokratik ve laik ortam sahiplenilmemiş ve bu gençlerle kucaklaşılmamıştır.

Halbuki geçen yıl Aralık ayında Katar’da yapılan 22. FIFA Dünya Kupası finallerine Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte çok sayıda üst düzey bürokratımız iştirak etmiştir. Başkalarının başarısını sahiplenen Cumhurbaşkanımız ve devlet erkanımız neden ülkemizin yüzünü dünyada güldüren ve Türkün gücünün bedava reklamını yaparak bizi dünyaya gerçek yüzümüzle tanıtan bu gençlerimize sahip çıkmamıştır.

Belçika’ya bu sporcularımızı almak için özel uçak göndermez miydik?

Sıradan derby maçlarında bile tribünlerde görmeye alıştığımız Sayın Erdoğan Belçika’ya gidip bu gençleri destekleyemez mi idi.?

Diyelim ki iktidarın kadınlar hakkındaki genel düşüncesi dolayısıyla sporcularımızın başarısına sahip çıkılamadı. Peki muhalefetin elini tutan mı vardı.?

Kadın lider olarak Türk kadınlarının sorunlarına çare bulacağını meydanlardan haykıran Sayın Meral Akşener torunu yaşındaki bu gençlerimizi Brüksel’de sahaya inerek kutlaya mazmı idi.? Onlara sarılıp, tebrik edip, henüz sahada terleri soğumadan kendilerine birer altın verip sevindiremez miydi.? Böylece partisinin çok önemli bir reklamını yapamaz mıydı.? Onlara özel uçak tutup Türkiye’de hava alanında yüz binlerce İyi Partili ile karşılamaz mıydı?

Doğal olarak tüm milletin dikkatini çeken ve milyonları sokağa döken voleybol maçlarından Ana Muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlunun haberi yokmuydu?. Neredeydi olur olmaz her olayda boy gösteren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Hanımefendi.?

Ben bu gençlerin son maçlarındaki her safhada muhalefet liderlerinin resimlerini görmek isterdim. Eğer muhalefet bunun ne anlama geldiğini değerlendirebilse idi. Ki bunu yapamadı. Kızlarımızın Avrupa Şampiyonluğu ile ortaya çıkarak tüm yurdu kaplayan Atatürkçü Düşüncenin hakim olduğu müthiş sinerjiyi sahiplenirler ve bunu tüm yurtta coşkunca kutlanacak bir hareket enerjisine çevirebilirlerdi.? Maalesef bu yaratılan enerji Belçika’daki spor sahasının dışına taşınamamış ve bu enerji kendi kendine söndürülmüştür.

Şimdi bir canlı yayına kulak verelim;

Yer Belçika’nın başkenti Brüksel. Yani AB’nin merkezi. Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ekibi ve diğer görevliler salonda. Daniele Santarelli ve sporcular da hazır.

Başkan, “Şampiyonluk için ne versek az. Prim olur, başka bir şey olur. Tüm özel isteklerinizi yerine getireceğiz. Salonda işiniz bitti. Şimdi söz sırası sizde” dedi..

Önce İtalyan hoca söz aldı. “*Bu konuda konuşması gereken oyuncularım*..” diyerek sözü Kaptan Eda Erdem’e bıraktı.Otelin salonu bir anda sessizliğe büründü. Kimseden çıt çıkmıyordu.

İşte Eda’nın o kısa konuşması:

“Atatürk’ün sporcu kızları, ülkesi adına kazandıkları başarıyı pazarlık konusu yapmaz. Ne prim ister, ne de başka özel bir şey. 85 milyona yaşattığımız mutluluk bize yeter..”

İşte size gerçek bir Türk kızının resmi.

Sonuç olarak iktidar ve muhalefet partilerimiz el birliği ile Kadın Milli Voleybol takımının kazandığı büyük başarı ile yaratılan coşkuya sahip çıkamamışlardır. Ortaya çıkan müthiş enerjiyi tüm dünyada Türkiye’nin tanıtımı açısından kullanamamışlardır..

Görülsün ve bilinsin istedim.