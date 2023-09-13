İbrahim Erkal'ın kıyafetlerini kullandı

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. 3 bölümden oluşan Hürmet’ten Eylül ayında yayınlanmaya başlayan yeni şarkılardan biri de, Türk pop müziğinin yeni jenerasyonun güçlü kadın yorumcuları arasında kısa sürede yer almayı başaran Güliz Ayla’nın seslendirdiği Ömrüm son dönemde yayımladığı teklilerle başarılı bir grafik çizen Güliz Ayla, ilk defa arabesk fantezi kulvarında bir şarkıyla hayranlarına sürpriz yaptı.

Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni aranjesi Febyo Taşel’e ait ‘Ömrüm’ün video klibini Gökhan Özdemir çekti. İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal için yazdığı Ömrüm’ün video klibinde, sanatçının giydiği ve bugüne kadar saklanan kıyafetleri kullanıldı. Klipte kullanılması için kıyafetlerini Filiz Uysal verdi. ‘Ömrüm’ tüm dijital platformlarda yayımlandı.

NY MODA HAFTASININ TEK TÜRK MODELİ AYÇA VARLIER OLDU

Ünlü markaların görkemli açılışı ile başlayan New York Moda Haftası'nda bu yıl tek Türk olarak Ayça Varlıer çok özel bir etkinlik için podyuma çıktı. Ünlü Hint asıllı Prasant Goyal’in markası “Heritage İndia Fashions” New York Moda Haftası'nda, meme kanserini atlatıp hayatta kalan kadınlar için farkındalık yarattı. Bu farkındalık için hazırlanan kıyafetlerin tanıtımı için Ayça Varlıer modellik yaptı.

Ayca Varlier dünyanın dört bir köşesinden katılan mankenlerle birlikte Otantik (yerel ) kıyafetler giyerek tanıtıma katkı sağladı. Edison Hotel’de gerçekleşen etkinlik sonrası roof'da New York'lu ünlü fotoğrafçı Bob Schultz'un objektifine pozlar verdi.

13 Eylül'de sona erecek New York moda haftası kapsamında toplam 4 kez farklı mekanlarda olacak büyük organizasyonun ilkinde yer alan Ayça Varlıer, eleştirmenlerden hem tam not aldı hem de büyük övgü yağmuruna tutuldu.

Suzan Temelli : Kimse Yaz bitti diye üzülmesin !

Yaz sezonunun son günlerinde Azka yaz konserleri ara vermeden devam ederken önceki gece Suzan Temelli dinleyicisiyle buluştu. Lara Fabian'ın sevilen şarkısı '' Je t'aime'' ile sahneye gelen Temelli, '' Kimse yaz bitti diye üzülmesin burası Bodrum asıl keyifli anlar şimdi başlıyor tadını çıkarın'' dedi. Programının ilk yarısında söylediği Fransızca, İtalyanca ve Yunanca şarkılarıyla keyifli anlar yaşandı. Güzel şarkıcı programının ikinci bölümünde ise günümüzün sevilen Türkçe şarkılarıyla dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.

GÖKNUR Bİ DAHA DİYOR

Türk müziğinin yetenekli seslerinden Göknur, dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkaracak olan yeni single çalışması "Bi’ Daha"yı müzikseverlerle buluşturdu.

Göknur, müzik kariyerine İstanbul'da birçok mekan da sahne alarak başlamış ve 2004 yılında TRT'nin düzenlediği Safiye Ayla - Zeki Müren Ses Yarışması'nda dikkat çekici bir performans sergilemiştir.

Kendi bestelerini ön plana çıkaran sanatçının ilk albümü "Kime Ne," 2008 yılında dinleyicilerle buluşmuş ve müzikseverlerden büyük beğeni toplamıştır.

Göknur, "Bi' Daha" adlı yeni single çalışmasını kendine has tarzıyla müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Şarkının sözleri sanatçıya ait olup, duygu dolu melodisiyle dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.

Şarkıda, aşkın derin izler bırakan duygusal yönleri işlenirken, Göknur'un güçlü vokali ve duygu dolu yorumuyla şarkıya can veriyor.

"Bi Daha" adlı şarkının düzenlemesi Eser Aygün'e ait olup, şarkının video klibini Gökçe Yağmur yönetmenliğinde çekilmiştir.

Göknur'un müzikal yolculuğu boyunca Yunanca ve Türkçe şarkılara olan hakimiyeti, dinleyicilere farklı bir müzik zenginliği sunmaktadır. "Bi' Daha" da bu eşsiz müzikal yolculuğun en son durağı olacak ve dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

SARI CAZİBE GÜLBEN ERGEN

Gülben Ergen yaz boyu kapalı gişe sahne yaptığı Çeşme Alaçatı Şerefe’deki son konserini dün akşam verdi. Son dönemde kilo verip formuna kavuşan Ergen sarı elbisesiyle ışıl ışıldı…*

Gülben Ergen yaz boyu konser verdiği Çeşme Alaçatı Şerefe’de dün akşam sezon finali yaptı. Tüm sezon boyu rezervasyonlarını günler öncesinden dolduran Gülben Ergen geleneği yine bozmadı. 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunu sahnesinde seyircisiyle coşkuyla kutlayan Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile göz doldurdu. Verdiği kilolarla dikkat çeken Gülben Ergen sarı elbisesiyle ışıl ışıldı. Artık kış sezonuna hazırlanan Gülben Ergen öncesinde konser için Amerika’ya, ardından Tayland’ın Phuket adasına tatile gidecek.

BU KEZ YAZI KAPATIP SONBAHARA START VERİYOR

Her yıl eğlenceli şarkılarıyla yaza damgasını vuran Demet Akalın bu sene konser çalışmalarına ağırlık vermeyi tercih edip stüdyoya girmemişti. Akalın bu kez yazın değil sonbaharın ilk hitini yaptı. “Bana Yolla” şarkısı 15 Eylül’de dinleyiciyle buluşuyor…

“Demet Akalın şarkı çıkarmadan yaz başlamaz” dense de sayısız hit şarkının sahibi Akalın bu yıl geleneği bozmuştu. Yoğun konser çalışmaları nedeniyle bir yaz şarkısı yayınlamayan Akalın bu kez ters köşe yaptı ve “Yazı ben kapatıyorum” dedi. Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni şarkısı “Bana Yolla”yı 15 Eylül’de tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşturuyor.

Sözü ve müziği Cansu Kurtçu ve Murat Yaprak’a ait olan “Bana Yolla”nın klibi de hazır. Şarkıyla ilgili tüm hazırlıklarını tamamlayan Demet Akalın klip çekiminin ardından sezonun yorgunluğunu atmak için Miami’ye gitti. Buradaki tatili bitince New York’a geçecek olan Demet Akalın yeni sezona bomba gibi girecek.

SİMGE KONSERİNDE 100 BİN KİŞİ !

Şarkılarıyla listelerde fırtına gibi eserken konserlerinde de büyük kitlelere hitap eden Simge dün akşam Edirne’nin Uzun köprü ilçesindeydi. 40 bin nüfuslu ilçede çevre il ve ilçelerden gelenlerle yüz bin kişiyi bulan seyirci Simge’ye şarkılarında eşlik etti

Simge dün akşam Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeydi. 2. Tarihi Uzunköprü Festivali kapsamında konser veren Simge’ye çevre halkı büyük ilgi gösterdi. Sadece 40 bin nüfuslu olan ilçedeki konsere katılım 100 bin kişiyi buldu. Çevre il ve ilçelerden Uzunköprü’ye akın eden Simge hayranları “Aşkın Olayım”, “Öpücem”, “Ben Bazen” ve “Harcandıkça” gibi şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

100 bin kişilik kalabalığı şarkıları ve enerjisiyle coşturan Simge her zamanki gibi güzelliğiyle de dikkat çekti. Gördüğü büyük ilgi karşısında duygulanan Simge kendisine yapılan sevgi dolu tezahüratlara teşekkür etti.