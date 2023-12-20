Şampiyonlar Ligi’nde 2023/2024 sezonu grup aşamaları tamamlandı. Bu sezon ülkemizi temsil eden Galatasaray A grubunda ki son maçında Kopenhag deplasmanında 1-0 mağlup olunca grubunu üçüncü tamamladı ve yoluna Avrupa Liginde devam etmeye hak kazandı. Grubun diğer karşılaşmasında Bayern Münih, Manchester United’ı tek gol ile geçerek grubu zirvede tamamladı ve Kopenhag ile son 16 turuna kalmayı başardı.

Şampiyonlar Liginde ve diğer Avrupa kupalarında, önümüzde ki sezondan itibaren takım sayısı artarken formatta da bazı değişiklikler yapılacak. Son defa uygulanan grup etabında adını bir üst tura yazdıran ekipler ise B grubunda Arsenal ile PSV, C grubunda Real Madrid ile Napoli, D grubunda Real Sociedad ile İnter, E grubunda Atletico Madrid ile Lazio, F grubunda Dortmund ile PSG, G grubunda Manchester City ile Leipzig ve H grubunda Barcelona ile Porto son 16 da mücadele etmeye hak kazandı. Feyenoord, Milan, Lens, Young Boys, Benfica, Braga, Marsilya, Kızılyıldız ve Galatasaray ise grup üçüncüleri olarak Avrupa Ligi son 16 play off etabı oynamaya hak kazandı.

Diğer Avrupa da mücadele eden ekiplerimizden Fenerbahçe grubunu lider tamamladı ve son 16 takım arasına Konferans Liginde adını yazdırırken, Beşiktaş ise son maçında galip gelerek grup aşamasında kupaya veda etti.

Avrupa Liginde ise Galatasaray’ın yol haritası çekilen kura sonucunda ortaya çıkmaya başladı. Sparta Prag ile eşleşen temsilcimiz ilk maçını evinde oynayacak. İlk karşılaşmalar 15 Şubat 2024 tarihinde rövanşlar ise 22 Şubat 2024 tarihinde oynanacak. Final ise 24 Mayıs 2024 tarihinde İrlanda’nın başkenti Dublin de Aviva Stadyumunda olacak.

Konferans Ligi son 16 play off eşleşmeleri de belli oldu. Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe’nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinden sonra 23 Şubat 2024 de düzenlenecek kura çekiminin ardından belli olacak. Konferans Ligi finali ise 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan’ın başkenti Atina daki OPAP Arena da oynanacak.