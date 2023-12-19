İCLAL AYDIN, EMANETÇİ GÖSTERİSİNİ 100 ÇOCUK İÇİN SAHNELEDİ

İclal Aydın ilk kez 2012 yılında sahnelediği “Emanetçi” gösterisinin 100. ve son oyununu 15 Aralık Cuma akşamı Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nin Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde gerçekleştirdi. 15 yaşında İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Sayra ve Çınar adına 2023 yılında kurulan Sayra&Çınar Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen özel gecenin tüm geliri 100 çocuğun eğitim bursu için bağışlandı.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün annesi Tülin Batmaz'ın kuzeni oyuncu İclal Aydın, ikizlerin anısına düzenlenen ve geliri 100 çocuğa burs olarak bağışlanan gecede "Emanetçi" adlı tek kişilik gösterisi ile sahneye çıktı.

“Cumhuriyetimizin 100.yılında 100 çocuk için buluşuyoruz” hedefiyle düzenlenen gecede sahne alan Aydın’ın gösterisinin tüm geliri çocukların eğitim bursu için bağışlandı. Gösterinin ardından İclal Aydın’a onursal başkanı olduğu vakıf tarafından plaket takdim edildi. İclal Aydın takdim esnasında yaptığı konuşmada; “Bir hikâyenin yarım kalmadığına inanıyoruz. Çocuklarımızın başka çocukların ömürlerinde, başarılarında ve sevinçlerinde yaşayacağına inanıyoruz. Vakfımızın en büyük amaçlarından biri eğitim kaynağı oluşturmak.” dedi.

SANAT’TA DANSIN EVRENSEL BOYUTU “NEFES”

Dansın birleştirici gücüne kapılarını açan Akbank Sanat, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Anasaat Dalı ve TORK Dans Topluluğunun hazırladığı “Nefes” adlı dans performansına ev sahipliği yaptı.

Geçen yıl Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sergilenen ‘Nefes’ adlı video performansı şimdi fiziksel olarak sergilendi. Geleceğin dansçıları olarak öğrenciler, Paquita, Pas De Trois, La Bayadere 3. Perde / Gölgeler 1. Solo, His, Saklı, Ocean ve Akış adlı 6 farklı dans performansı sahneledi. Dansın evrensel boyutta anlaşılarak yaygınlaşması ve kültürümüzün bir parçası haline gelmesini amaçlayan performans, geleceğe umutla bakmak isteyenlere seslendi.

CEYLA ODMAN VE ÇAĞLAR ERTUĞRUL’U ‘OVERRIDE’ OYUNU 13 OCAK ‘TA SAHNEDE BULUŞTURUYOR

Kültür, sanat ve eğlencenin yaşam merkezi DasDas, Ocak ayında da yeni prodüksiyonlarını tiyatroseverlerle buluşturmaya devam ediyor. DasDas ve OJİ Tiyatro ortak yapımı, Stacey Gregg’in 2013 yılında yazdığı ‘Override oyununun kadrosunda Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor.

Stacey Gregg’in 2013 yılında yazdığı, DasDas ve OJİ Tiyatro ortak yapımı ‘Override’ oyunu provalarına başladı. 13 Ocak Cumartesi günü DasDas’ta prömiyerini yapacak, teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerini masaya yatıran oyunun yönetmenliğini Taner Tunçay üstlenirken oyuncu kadrosunda Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor. ‘Override’ prömiyerinden hemen sonra 14 Ocak Pazar günü yeniden DasDas’ta tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

ŞEF KAMURAN AKKOR: YETENEKLİ İSİMLERE BURS VERECEK

Kamuran Akkor koro şefi ve hoca olarak “Kamuran Akkor Korosu” ile yeni çalışmalarına başladı. Ünlü sanatçı jüri ile birlikte seçtiği yetenekli isimlere burs vererek Türk sanat müziğine yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Gayrettepe Kats Sahne’de her hafta bir araya gelen koro 2024 yılında musiki severlere konserler vermeye başlayacak.

Türk sanat müziğinin efsane ismi ve duayeni Kamuran Akkor koro şefi ve hoca olarak Türk sanat müziği korosu kurdu. Gayrettepe Kats Sahne’de Kamuran Akkor, Ali Poyrazoğlu, Elenor Plak sahibi Muhteşem Candan ve Onur Şenay’dan oluşan jüri koro için başvuruları önce videolu olarak ön elemeden geçirdi. Ön elemeyi kazananlar arasından jüri elemesi yapıldı ve koro çalışmalarına katılacak olan en yetenekli isimler belli oldu. Koro şefi Kamuran Akkor ve on yedi kişilik “Kamuran Akkor Korosu” her pazartesi günü Gayrettepe Kats Sahne’de çalışmalarını sürdürüyorlar. Çalışmalarda şef Kamuran Akkora’a saz üstadı ve maestro Selahattin Ellek’de eşlik ediyor.

BEKLENEN AFİŞ GELDİ C TAKIMI 16 ŞUBAT’TA SINEMALARDA!

Yapımcılığı Vahdet Erdoğan’ın yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı ve yıldız kadrosuyla dikkat çeken C Takımı’nın afişi yayınlandı.

90’lı yıllarda not ortalamasına göre oluşturulan sınıf sisteminde tembel öğrencilerin gönderildiği C sınıfındakiler büyüdü ama arkadaşlıkları hiç kopmadı. Yıllar içinde devam eden dostlukta değişmeyen tek şey, başlarını belaya sokmaktaki becerileri oldu. İçinde nostalji, aksiyon ve biraz da hüzün barındıran 2024 yılının en iddialı komedi filmi 16 Şubat’ta sinemalarda izleyici ile buluşacak.

Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu’nun başrolleri paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda; Emir Sefa Yıldırım, aynı zamanda filmin senaryosunu yazan Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Billur Pınar Yılmaz, ve Turgay Tanülkü, Abdül Süsler, Dilara Üçüncüoğlu, Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum, Yasemin Sümer ve Öykü Uslu yer alıyor. Filmde Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elver, Aşkım Kapışmak, Cansu Canan Özgen ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak yer alıyor.

“Konuş Benimle” Bu kitabı herkes okumalı

Türkiye'de çok az kişinin sahip olduğu "scotland lady" ünvanına sahip, zarafet, imaj ve iletişim uzmanı olarak da tanınan oyuncu Ayça Kuru “Konuş Benimle” adlı ikinci kitabını Alfa Yayınları’ndan piyasaya çıkarttı. Daha önce “Zerafet Değil Zarafet” adlı kitabın yazarı da olan Ayça Kuru, pek çok kişi ve kuruluşa verdiği eğitimler ile tanınıyor.İmaj ve Zarafet alanlarında özel ve kamu kurumlarından birçok üst düzey yöneticiye ve tanınmış sanatçılara eğitimler veren, aynı zamanda TV ekranlarında izlenen dizi filmlere de danışmanlık yapan Ayça Kuru iki yüz yirmi dört sayfadan oluşan son kitabında da oldukça iddialı. Kişisel gelişim alanında yazdığı “Konuş Benimle” adlı kitabı hakkında konuşan Ayça Kuru “Kadın erkek ilişkisi, etkili imaj, etkileme sanatı ikna taktiklerini içinde bulunduran Aydın Serdar Kuru desteğiyle yazdığım ikinci kitabım yediden 70’e tüm kadın ve erkeğe dokunan bir kitap oldu. Eğer hayatınızda bir yer edinmek istiyor, insanları etkilemek istiyorsanız özel hayatınızda ve iş hayatınızda başarı edinmek istiyorsanız okumanız gereken bir kitap” diyor.

Diyarbakır İstanbul’a taşındı

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri'nde şehrin tarihini, kültürünü ve gastronomisini 14 -17 aralık günlerinde İstanbul’a Atatürk Havalimanı'na taşıdı.

İstanbul ve çevre illerdeki Diyarbakırlıların günlerdir beklediği “Diyarbakır Tanıtım Günleri” geniş bir protokol katılımı ile gerçekleşti. Atatürk Havalimanı C terminali etkinlik alanında düzenlenen etkinliğe Diyarbakır'ın tüm ilçeleri şehirlerinin kültür ürünlerini, tüm renklerini ve lezzetlerini hemşerileri ile buluşturdu.Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İstanbul Valisi Davut Gül, Diyarbakır Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman ve birçok siyasinin yanı sıra Diyarbakır'ın sembolü haline gelen sanatçı Bedri Ayseli açılışa katılanlar arasındaydı.Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı İstanbul Şube Başkanı Avukat Aydoğan Ahıkan’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikler katılımcılara adeta unutulmaz anlar yaşattı. Konuşmasında Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel yapısına değinen Ahıkan “hemşerilerimizle İstanbul’da Diyarbakır'ımızın havasını solumak, onlarla birlikte İstanbullulara şehrimizi tanıtmak üzere burdayız. Fuar alanında mini bir Diyarbakır kurduk ve dört gün boyunca ziyaretçilerimize Diyarbakır'ımızı tanıtacağız” dedi.