EURO 2024 son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile karşılaştı. Hem hazırlık maçında alınan 6-1’lik mağlubiyetin rövanşı olacaktı, hem de tarihsel anlamda baktığımızda Osmanlı döneminden kalma bir hesaplaşma… İkinci kısmı bilerek söyledim çünkü takımdaki oyuncular (Özellikle de Merih) bu tarihsel hesaplaşmanın bilinciyle ve milli duygularıyla ekstra motive oynadı bu karşılaşmada. Daha ilk dakikada fileleri havalandırdı Merih, hepimize büyük coşku yaşattı. Savunmada Pargalı İbrahim Paşa gibiydi maşallah… Bilirsiniz o dönemde Avusturya kralı, Osmanlı sadrazamına denk düşerdi. Genel olarak maça baktığımız zaman oyun olarak pek istediğimiz bir profilde değildik ancak savunmamız ve orta sahamız gerçekten çok iyi iş çıkarttı. Kaleye hiç gelmiyorum bile; Mert’in o son dakikada yaptığı kurtarış uzun süre akıllardan çıkmaz. Geçen gün boşuna söylemedim, Mert Günok emekli olana kadar A Milli Takım’ın kalesi Mert’indir, bu kadar basit. Dönelim maça; İlk yarısı 1-0 sonuçlanan ve ikinci yarı da aynı şekilde devam eden maçta sessizliği yine aynı isim bozdu Merih Demiral. Merih yine bir köşe vuruşunda çıktı ve golünü attı. Sonrasında yaptığı Bozkurt hareketiyle de ne kadar Türk düşmanı varsa hepsine gereken mesajı verdi. Bu arada Bozkurt hareketi Avusturya’da 2019 yılında yasaklanmıştır, böylesi daha bir keyifli oldu desek yalan olmaz. UEFA bu hareketi nedeniyle Merih hakkında soruşturma başlattı, hiçbir ceza çıkmaması gerekiyor ama Türk düşmanlığından dolayı ceza çıksa da şaşırmayız, öyle trajikomik bir durum. Neyse şimdi rakip Hollanda. İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü gibi iki önemli isim cezalı duruma düştü ancak Hakan ve Samet dönüyor. Hollanda’yı da eleyip inşallah yarı finale yükseliriz, bu birlik bereberlikle sonumuz kupa da olur hayırlısıyla. Hollanda maçından sonra tekrar görüşmek üzere…