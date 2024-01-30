Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında evinde Gaziantep FK’yı konuk etti.

Zaha’nın bir önceki antrenmanı tamamlayamaması nedeniyle Okan hoca Berkan Kutlu’yu sol bekte oynattı bu maçta, Barış Alper’i önde kullanmayı tercih etti. Burada biraz Tete ile Kazımcan’ın da kendini sorgulaması gerekiyor bence… Neyse, karşılaşmaya dominant bir oyunla başlayan sarı-kırmızılılar, 29. dakikada yediği sürpriz golle ilk yarıyı geride kapattı. Bitiricilik konusundaki şanssızlık, hele ki direk şanssızlığı bu maçta da devam etti. Taraftar 71. dakikada Berkan ile Kerem çıkana kadar resmen uyuyordu, keşke uyumaya da devam etselerdi! Takımın 2 tane pırıl pırıl genci, sırf bu maçta kötü oynadı diye niye yuhalanır? Kerem Aktürkoğlu daha geçen hafta 2 gol attı diye baş tacıydı. Berkan da kötü oynamadı bu arada, adı çıkmış 9’a, inmez 8’e. Değişikliklerden 1 dakika sonra, ilk yarının başında oyuna giren Zaha reaksiyon gösterdi ve maç 1-1’e geldi. Galatasaray denemelerine devam etse de bir türlü golü bulamazken 89’de sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, şampiyonluk yolunda belki de en kritik gollerden birini kaydetti. Gol de bu arada öyle kolay bir gol değildi. Maç bitti, sarı-kırmızılı takımda Erden Timur önderliğinde bir ekip transfer zirvesi için stadyumda kaldı. E tabii durum böyle olunca ne kadar olursa olsun ben de bekledim stadyumda. Herkes gitmişti, beni görünce bir şaşırdılar… Transfer süreci bozulmaması adına pek tüyo verilemedi ancak sürekli yüksek isimlerle yaratılan beklentilerin önüne geçtiler; “Düşük bonservisli ve kiralık oyuncu alacağız” sözüyle. Galatasaray puanı aldı, transfer için daha da gaza bastı. Samsunspor maçında artık taraftar gerçek bek oyuncularını görmek istiyor, ki haklılarda. 89’da Barış’ın golü bu maçı kurtardı, ancak daha da dikkatli olmak şart.