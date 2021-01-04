Dyt. Büşra AKTURAN

Meyveli yulaflı yoğurt (6.aydan itibaren)

1-2 çorba kaşığı yulaf ezmesi

1 minik kase yoğurt

1-2 dilim elma veya şeftali veya armut

Yapılışı ; Elma veya şeftaliyi cam rendeyle rendeleyin pürüzsüz bir kıvamda olmalı. Yulaf ezmesini pişirin ve blenderdan geçirin. Yoğurdun içerisine meyveyi ve yulaf ezmesini ekleyip karıştırın. Bebeğinize afiyet olsun...

Kabızlığı olan bebekler için (7.aydan itibaren)

1 adet gün kurusu

1 yemek kaşığı irmik

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı su

Yapılışı; 1 çay bardağı suya irmikleri koyup pişirin. Sulu bir kıvamda kalsın, akışkan olsun. Gün kurusunu sıcak suda bekletin iyice yumuşayınca robotta çekin, zeytinyağı ile birlikte irmiğin içerisine ekleyip iyice karıştırın ve bebeğinize yedirin...

Besleyici kırmızı çorba (8.aydan itibaren)

1 küçük pancar

1 küçük soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kırmızı mercimek

Yapılışı; Zeytinyağında soğanları soteleyin. İçine küp küp doğranmış pancarları ilave edip 2 dakika çevirin. 1 su bardağı su ve mercimekleri ekleyerek pişmeye bırakın. Su miktarı az gelirse ekleme yapabilirsiniz. Pancarlar iyice yumuşayınca blendardan geçirin. Bebeğinize afiyet olsun...

Ispanaklı havuçlu tost (8.aydan itibaren)

1 küçük havuç

5-6 dal ıspanak

2 yemek kaşığı yulaf unu/tam buğday un

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yumurta sarısı ( 1 yaş üstü için 1 tam yumurta)

İsteğe göre biraz kaşar veya peynir

Yapılışı; Ispanağı ister çiğ isterseniz sıcak suda 1-2 dk bekletin ve ince ince kıyın. Havucu rendeleyip suyunu sıkın. Bir kapta yumurtayı çırpın üzerine bütün malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Tost makinesine yağlı kağıdı serin, toplanan karışımı dökün, tost makinesinin kapağını kapatmadan pişirin. Arka tarafı pişince önünü çevirin ve kapağı da kapatın. Tostunuz hazır...

Bebek pudingi (10.aydan itibaren)

1 yemek kaşığı tam buğday unu

1 yemek kaşığı keçiboynuzu unu

1 tatlı kaşığı pekmez

½ çay bardağı su

1 çay kaşığı ucuyla tarçın

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı; Zeytinyağı koyduğunuz tavaya tam buğday ve keçiboynuzu ununu ekleyip bir iki döndürün. Daha sonra suyu, pekmezi ve tarçını koyup pişirin. Kaseye alıp soğuttuktan sonra bebeğinize yedirebilirsiniz...

Yulaflı pankek ( 8.aydan itibaren)

1 adet yumurta sarısı

1 adet olgun muz

1 çorba kaşığı içme suyu

½ su su bardağı yulaf ezmesi

Üstü için pekmez ve meyve püresi

Yapılışı; Yulaf ezmesini mutfak robotunda ufalayın. Muzu ve suyu ekleyin ve çekmeye devam edin. Yumurta sarısı da ekleyin. Isınmış tavaya hamurdan bir kaşık dökün. İki taraflı pişirdikten sonra, üzerine pekmez gezdirebilir ve meyve püresi sürebilirsiniz. Bebeğinize afiyet olsun...